Media Instinct Group ожидает роста рынка рекламы на 6,3% в 2023 году

Российский рынок рекламы вырастет на 6,3% в 2023 г., ожидают в Media Instinct Group. Это базовый сценарий, их которого исходит компания. Прогноз представил Александр Сироватский, директор по стратегии Media Instinct Group на конференции AdIndex Go Up.

В группе считают, что ожидания от новых брендов на 2023 год «завышены», поэтому в первой половине года не стоит ждать значимого прироста новых марок в рекламе. Они дадут дополнительный приток не раньше второй половины 2023 года или начала 2024 года, так как выход на новый рынок требует от компаний значительных ресурсов и времени, указали в Media Instinct Group.

Развитие рынка также подстегнет ребрендинг крупных компаний, мотивированных наращивать узнаваемость своих марок. В среднем, после ребрендинга бизнес теряет по 17-25% знания и лояльности после ребрендинга, по оценке Media Instinct на основе данных Mediascope.

В сентябре свой прогноз, скорректированный с учетом объявленной 21 сентября частичной мобилизации, представили аналитики OMD OM Group. Эксперты считают, что российский рекламный рынок сократится на 23% по итогам 2022 года.