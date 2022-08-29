Конкурсы

Продолжается регистрация на образовательные интенсивы #ЯЗДЕСЬ для тех, кто хочет попасть в медиасферу

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4 сезон интенсивов от «МАСТ» и «Лаборатории медиа»

Образовательные интенсивы #ЯЗДЕСЬ — это флагманский проект «МАСТ» и «Лаборатории медиа». Они помогут не только разобраться в медиасфере, но и стать профессионалом в своем направлении.

 

Что будет в новом сезоне?

Первый этап проходит онлайн. Сначала предстоит выбрать роль, которую вы будете занимать в будущей редакции и пройти онлайн-курс по этой роли.

Второй этап: образовательные интенсивы пройдут на площадке медиацентра «Лаборатории медиа»! Вместе с командой вы будете работать над одним из пяти медиапроектов:

   Подкаст

Это идеальный инструмент для того, чтобы поделиться своим видением мира или обсудить тренды с друзьями.

•   Спецпроект

Лонгрид — самый яркий пример спецпроекта. Он помогает объединить более 100 форматов контента и рассказать о важном.

•   Моушн-ролик

Сделаете вирусный контент, освоите новый креативный навык и узнаете, как управлять вниманием зрителя.

•   Эксплейнер

Давно хочешь понять, как работает видеопродакшн на телевидении? Новостные сюжеты, репортажи, спецвыпуски — все это и есть эксплейнеры, если говорить современным языком.

•   Онлайн-шоу

Онлайн-шоу — это не просто ведущий и оператор, а целая команда, которая долго и тщательно работает над производством контента. Хочешь увидеть эту кухню изнутри? Тогда приезжай к нам!

 

Что ты получишь на офлайн-этапе:

•   Реальный опыт работы в редакции

•   +1 проект в портфолио

•   Набор новых навыков

•   Прокачка soft skills

•   Друзья и коллеги по всей стране

•   Станешь частью medialabteam!

 

Как пройти на второй этап?

Тебе нужно будет выполнить творческое задание, прислать свою работу и пройти конкурсный отбор.

Подавай заявку и жди результатов конкурсного отбора! Ответ придет тебе на почту, которую ты укажешь при заполнении заявки. А еще следи за обновлениями Telegram-канале.

Если сомневаешься, специально обученный бот ответит на все вопросы.

Иллюстрация на обложке: «Лаборатория медиа»
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29 августа 2022

Авг 29, 2022

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Продолжается регистрация на образовательные интенсивы #ЯЗДЕСЬ для тех,...
4 сезон интенсивов от «МАСТ» и «Лаборатории медиа»

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