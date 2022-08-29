Продолжается регистрация на образовательные интенсивы #ЯЗДЕСЬ для тех, кто хочет попасть в медиасферу

Образовательные интенсивы #ЯЗДЕСЬ — это флагманский проект «МАСТ» и «Лаборатории медиа». Они помогут не только разобраться в медиасфере, но и стать профессионалом в своем направлении.

Что будет в новом сезоне?

Первый этап проходит онлайн. Сначала предстоит выбрать роль, которую вы будете занимать в будущей редакции и пройти онлайн-курс по этой роли.

Второй этап: образовательные интенсивы пройдут на площадке медиацентра «Лаборатории медиа»! Вместе с командой вы будете работать над одним из пяти медиапроектов:

• Подкаст

Это идеальный инструмент для того, чтобы поделиться своим видением мира или обсудить тренды с друзьями.

• Спецпроект

Лонгрид — самый яркий пример спецпроекта. Он помогает объединить более 100 форматов контента и рассказать о важном.

• Моушн-ролик

Сделаете вирусный контент, освоите новый креативный навык и узнаете, как управлять вниманием зрителя.

• Эксплейнер

Давно хочешь понять, как работает видеопродакшн на телевидении? Новостные сюжеты, репортажи, спецвыпуски — все это и есть эксплейнеры, если говорить современным языком.

• Онлайн-шоу

Онлайн-шоу — это не просто ведущий и оператор, а целая команда, которая долго и тщательно работает над производством контента. Хочешь увидеть эту кухню изнутри? Тогда приезжай к нам!

Что ты получишь на офлайн-этапе:

• Реальный опыт работы в редакции

• +1 проект в портфолио

• Набор новых навыков

• Прокачка soft skills

• Друзья и коллеги по всей стране

• Станешь частью medialabteam!

Как пройти на второй этап?

Тебе нужно будет выполнить творческое задание, прислать свою работу и пройти конкурсный отбор.

Подавай заявку и жди результатов конкурсного отбора! Ответ придет тебе на почту, которую ты укажешь при заполнении заявки. А еще следи за обновлениями Telegram-канале.

Если сомневаешься, специально обученный бот ответит на все вопросы.