Продолжается регистрация на образовательные интенсивы #ЯЗДЕСЬ для тех, кто хочет попасть в медиасферу

4 сезон интенсивов от «МАСТ» и «Лаборатории медиа»
Образовательные интенсивы #ЯЗДЕСЬ — это флагманский проект «МАСТ» и «Лаборатории медиа». Они помогут не только разобраться в медиасфере, но и стать профессионалом в своем направлении.
Что будет в новом сезоне?
Первый этап проходит онлайн. Сначала предстоит выбрать роль, которую вы будете занимать в будущей редакции и пройти онлайн-курс по этой роли.
Второй этап: образовательные интенсивы пройдут на площадке медиацентра «Лаборатории медиа»! Вместе с командой вы будете работать над одним из пяти медиапроектов:
• Подкаст
Это идеальный инструмент для того, чтобы поделиться своим видением мира или обсудить тренды с друзьями.
• Спецпроект
Лонгрид — самый яркий пример спецпроекта. Он помогает объединить более 100 форматов контента и рассказать о важном.
• Моушн-ролик
Сделаете вирусный контент, освоите новый креативный навык и узнаете, как управлять вниманием зрителя.
• Эксплейнер
Давно хочешь понять, как работает видеопродакшн на телевидении? Новостные сюжеты, репортажи, спецвыпуски — все это и есть эксплейнеры, если говорить современным языком.
• Онлайн-шоу
Онлайн-шоу — это не просто ведущий и оператор, а целая команда, которая долго и тщательно работает над производством контента. Хочешь увидеть эту кухню изнутри? Тогда приезжай к нам!
Что ты получишь на офлайн-этапе:
• Реальный опыт работы в редакции
• +1 проект в портфолио
• Набор новых навыков
• Прокачка soft skills
• Друзья и коллеги по всей стране
• Станешь частью medialabteam!
Как пройти на второй этап?
Тебе нужно будет выполнить творческое задание, прислать свою работу и пройти конкурсный отбор.
Подавай заявку и жди результатов конкурсного отбора! Ответ придет тебе на почту, которую ты укажешь при заполнении заявки. А еще следи за обновлениями Telegram-канале.
Если сомневаешься, специально обученный бот ответит на все вопросы.