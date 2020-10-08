5 правил работы с e-mail-рассылками от MediaNews

Не так давно MediaNews (Денвер, США) удвоила объем рассылок по электронной почте. Благодаря этому компания смогла не только увеличить число уникальных посетителей новостных сайтов своих изданий, но и повысить общий уровень вовлеченности читателей.

В мире СМИ принято считать, что e-mail-рассылки являются неотъемлемой частью любой стратегии цифровой подписки, а также взаимодействия с аудиторией. Но как в действительности работает система рассылки?

Весь последний год отделы редакции, рекламы, цифровой подписки MediaNews Group активно расширяли базу e-mail-рассылок, тем самым привлекая заинтересованных подписчиков. В результате количество уникальных подписок на электронную рассылку увеличилось более чем на 97%.

За последние полгода было очень много информационных поводов, которые взбудоражили аудиторию: смерть Коби Брайанта, продолжающаяся пандемия коронавируса, протесты, вызванные смертью Джорджа Флойда, насилие со стороны полиции. Именно поэтому аудитория наших изданий достигла рекордного количества. Вырос не только уровень подписки на онлайн-издания, но и на e-mail-рассылки. Но, как вы понимаете, рост аудитории вызван не только информационным бумом: важна также и грамотная стратегия.

ИЗВЛЕКАЙТЕ ВЫГОДУ ИЗ НОВОСТЕЙ, КОГДА ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Наша команда журналистов очень быстро сформировала уникальную e-mail-рассылку с основной информацией по коронавирусу отдельно для каждого издания медиагруппы. Так, Bay Area News в Северной Калифорнии смогла увеличить количество подписок на почтовую рассылку до 50000 человек.

Иногда вместо того, чтобы формировать отдельную рассылку, мы просто создаем дополнение к уже существующей рассылке. Так, Pioneer Press (Миннесота) добавила дневное обновление к своей регулярной утренней рассылке. Тут стоит отметить, что утренняя рассылка всегда пользовалась популярностью у читателей данного издания и демонстрировала наибольший процент вовлеченности.

В общей сложности мы смогли увеличить цитируемость наших статей на 250% с января этого года. Конечно, число цитат и ссылок на новости в рассылках обусловлено возросшим числом новостей. Но даже когда жизнь войдет в прежнее русло и цикл новостей нормализуется, мы выйдем из этого периода с высокими показателями.

Мы увеличили число e-mail-рассылок еще в марте, когда история с коронавирусом только начиналась. Но уже сейчас именно этот новостной блок в рассылке наиболее популярен у читателей. Именно благодаря ему нам удается сохранить вовлеченность аудитории. И именно поэтому число переходов на наши сайты увеличилось почти вдвое. И это при том, что на составление подобной рассылки журналист тратит всего около 20 минут.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Сейчас для рассылки мы используем специальный платный сервис Keywee. Программа благодаря использованию искусственного интеллекта обеспечивает эффективную подборку новостей в рассылке для наших подписчиков.

Как это работает? Мы забиваем в поиске основные инфоповоды или заголовки, а программа Keywee находит все публикации по этому запросу и предлагает наиболее интересный тизер новости, который можно использовать для рассылки. Наши редакторы просматривают все возможные варианты тизеров и выбирают самый подходящий.

Сервис Keywee создает тизер, ориентируясь на наших подписчиков. То есть все новости формируются в зависимости от их запросов. При помощи ИИ сервис формирует тизеры, которые могли бы заинтересовать потенциального читателя. Конечно, весь процесс строго регулируется. Мы вручную отбираем все предложенные новости и заголовки, следя за тем, чтобы в рассылке не было никаких повторов.

Наше партнерство с Keywee началось в рамках запуска нового журналистского проекта Facebook с The Denver Post. Уже спустя несколько месяцев мы поняли, насколько данная программа помогает в работе, и стали применять ее почти во всех редакциях.

Мы стали внимательно следить за поведением аудитории после запуска сервиса. Оказалось, что у нас значительно увеличился прирост платных подписчиков. Многие читатели после бесплатной подписки на e-mail-рассылку стали приобретать платный доступ к контенту. Можно сказать, что наши инвестиции окупились в полной мере. А после того, как в мире началась пандемия, число подписчиков увеличилось еще в два раза.