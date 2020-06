Красивые медиапроекты, основанные на больших данных

Прелесть журналистики больших данных не только в интересных и порой неожиданных выводах, которые она делает, но и в потрясающих возможностях для визуализации. В практическом плане это очень гибкое направление, позволяющее оперативно реагировать на меняющуюся информационную повестку. ЖУРНАЛИСТ знакомит с интересным зарубежным опытом и красивыми медиапроектами, основанными на больших данных. В этом году их можно разделить на два тематических блока — посвященные коронавирусу и все остальные.

Медиапроекты с короной

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОШМАР КОРОНАВИРУСНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

• Europe's coronavirus lockdown nightmare

История COVID-19 начинается в Китае, поэтому первый проект в подборке — видение ситуации с коронавирусом в целом и того, как Китай справляется с кризисом, от South China Morning Post. В предисловии к проекту говорится: «Европа стала новым эпицентром пандемии коронавируса с того момента, как Китай закрыл столицу Хубэй Ухань. Это стало важной вехой в войне Китая против COVID-19 и может дать подсказку, как именно победить болезнь. Правительства Европы реагировали постепенно, и теперь миллионы людей на всем континенте находятся в той или иной форме изоляции или ограничения передвижения. Но не спохватилась ли Европа слишком поздно?»

КАК РАСПРОСТРАНИЛСЯ ВИРУС

• How the Virus Got Out

The New York Times в свою очередь проанализировала передвижение сотен миллионов людей, чтобы показать, почему самые масштабные ограничения на поездки в истории человечества оказались недостаточными, чтобы остановить пандемию. Динамичная графика основана на опубликованных данных телекоммуникационных компаний, отслеживающих движение сотовых телефонов. Также использовались экспертные оценки по количеству заболевших людей, модели авиаперевозок и путешествий за 2019 год, отчеты органов власти.

ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД

• The toll on travel

От авиаперелетов в период до пандемии переходим к проекту о резком сокращении количества коммерческих рейсов. Текущее положение дел в отрас ли настолько тяжелое, что глава торговой группы, представляющей авиакомпании мира, назвал последние несколько месяцев «самым глубоким кризисом за всю историю». Reuters проанализировала данные FlightAware, отслеживающего передвижения в воздушном пространстве. В проекте представлена визуализация данных 280 000 рейсов в период с 24 по 30 марта — это почти на 500000 рейсов меньше, чем за аналогичную неделю годом ранее. Визуальное решение для этого проекта — статичная графика, большое количество мелких деталей, сочетание графитового серого и оранжевого — усиливает тягостное впечатление от представленных цифр.

СОЦИАЛЬНОЕ ДИСТАНЦИРОВАНИЕ АМЕРИКИ

• The social distancing of America

Не только сокращение авиарейсов, но и общее замедление передвижения и переход на режим самоизоляции заставляют по-новому взглянуть на понятие дистанции между людьми. Еще одна эффектная инфографика от Reuters наглядно представляет данные о местоположении с миллионов смартфонов. По ней мы можем судить о том, как изменились привычки американцев в первые недели пандемии.

СЛУЧАИ КОРОНАВИРУСА В СИНГАПУРЕ: ЧТО МЫ ЗНАЕМ СЕЙЧАС

• Coronavirus cases in Singapore: What we know so far

Несмотря на самоизоляцию, карантин и другие принимаемые меры, распространение инфекции продолжается. Регулярно обновляемый проект The Straits Time показывает текущую ситуацию с коронавирусом в Сингапуре. От других подобных материалов по теме он отличается тем, что в основе — реальные случаи заражения: на работе, дома, в церкви. У каждого случая свой номер, социальные связи и вердикт: болеет, выздоровел, умер.

Большие данные как летопись

Проекты, обошедшие своим вниманием коронавирус, можно условно разделить на те, что визуализируют социальные процессы, и те, что «работают» с пространством. Каждый из таких проектов стремится максимально «втянуть» в свою атмосферу читателя, погрузить в определенное состояние за счет эффектной динамичной графики.

Человек как набор данных

ЭВОЛЮЦИЯ АМЕРИКАНСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

• The Evolution of the American Census

С чего начинается человек? С его демографических данных. Родился, обучился, приобрел политические предпочтения… Перепись населения является неотъемлемой частью американской демократии. Соединенные Штаты проводят ее каждые десять лет, чтобы определить, сколько мест должен иметь каждый штат в Конгрессе. Данные переписи также используются для взимания налогов и распределения средств, оценки военной мощи страны и потребностей в социальных программах, измерения плотности населения, проведения статистического анализа продольных тенденций и принятия решений по бизнес-планированию. The Pudding рассмотрел каждый вопрос по каждой переписи с 1790 по 2020 годы. Вопросы — всего более 600 — многое могут сказать нам о приоритетах, нормах и предубеждениях американцев в каждом десятилетии. Они показывают развитие страны: модернизирующуюся экономику, диверсификацию населения, несовершенный, но расширяющийся набор гражданских прав и свобод, растущий перечень вооруженных конфликтов.

О ЧЕМ БЕСПОКОЯТСЯ ЖИТЕЛИ ШВЕЙЦАРИИ

• What people in Switzerland worry about

Еще один пример визуализации результатов опроса, но уже по другому поводу. Каждый год несколько тысяч жителей Швейцарии отвечают на этот вопрос общенационального опроса: каковы пять самых больших проблем в Швейцарии? SwissInfo представил интерактивный взгляд на вещи, которые на протяжении многих лет становятся причиной бессонных ночей для многих жителей страны.

100 ДНЕЙ ПРОТЕСТОВ РАСКАЧИВАЮТ ГОНКОНГ

• 100 days of protests rock Hong Kong

От беспокойств постепенно переходим к более серьезным проблемам. С 9 июня по 15 сентября 2019 года длились протесты в Гонконге — огромное количество его жителей вышли на улицы, чтобы выступить против закона об экстрадиции. South China Morning Post подготовила проек т, наглядно рассказывающий о том, как «протестующие и правительство оказались не в состоянии идти на компромисс, а полиция оказалась втянутой в боевые действия».

НЕВИДИМАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

• The invisible crime

Еще одной проблемой, которой посвящены многие медийные проекты, является насилие. Проект The Sydney Morning Herald начинается с вопроса: подводим ли мы жертв сексуального насилия? С помощью различных инструментов (видео, графика, интервью) пользователь может изу чить путь выживших и прошедших через систему уголовного правосудия.

НЕЗВАНЫЕ

• The Unwelcomed

Актуальная для многих стран нелегальная миграция легла в основу проекта «Незваные». В период с 2014 по 2019 годы Международная организация по миграции (МОМ) зарегистрировала 5506 случаев смерти или пропажи мигрантов/беженцев) при попытке пересечь международные границы. Alhadaqa рассказывает их короткие истории, основанные на больших данных.

ГОНКОНГ. ХУДОЖНИЦЫ, ЖЕНЩИНЫ

• hong kong artists, women

Тоже истории, но уже о гонконгских художницах, которые «вписаны» в потрясающую визуализацию, основанную на данных в английском разделе Википедии. Каждая из них представлена в виде горы определенной высоты, цвета, с различным количеством пиков. Проект говорит нам о еще одной социальной проблеме — «невидимости» женщин в различных сферах, в том числе и в искусстве.

ОБРАЗ СНОВИДЕНИЙ

• The Shape of Dreams

Завершает эту часть подборки проект Google, который раскрывает тайны чужих сновидений и показывает, как много пользователей сети ищут толкования одних и тех же приснившихся предметов. Интересно, что в визуализации представлены повторяющиеся запросы на разных языках. Исследование охватывает период с 2009 по 2019 годы.

Пространство как набор данных

НА МАЛЕНЬКОЙ УЛИЦЕ В СИНГАПУРЕ… ДОРОЖНАЯ КАРТА ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И ОБЩЕСТВА

• On a little street in Singapore…

A road map of history, culture and society Интересная визуализация, связанная с пространством, подготовлена The Straits Time в честь двухсотлетия Сингапура. Издание решило показать своим читателям, как прошлое сохраняется в названиях улиц. Они раскрывают воспоминания о британских колониальных временах, таят ошеломляющий набор малайских слов и другие удивительные отсылки к истории.

СРАВНИТЕ САМЫЙ ЗАГРЯЗНЕННЫЙ В МИРЕ ВОЗДУХ С ВОЗДУХОМ В СВОЕМ ГОРОДЕ

• See How the World»s Most Polluted Air Compares With Your City's

Тема пространства может быть связана не только с исторической памятью, но и экологией. The New York Times визуализировала ситуацию с загрязнением воздуха во всем мире и отдельно взятых городах планеты. Проект показывает концентрацию опасных частиц, которые находятся в воздухе и наносят ущерб здоровью человека, а также их перемещение между континентами. Пользователь может сравнить худшую по загрязненности ситуацию с экологической ситуацией в своем городе.

Тонущие в пластике

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК

• Drowning in plastic

От истории и кажущейся пустоты мы переходим к очевидной наполненности. Знаете ли вы, что во всем мире каждую минуту покупается почти 1 миллион пластиковых бутылок?