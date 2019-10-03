Как в России проводят медиаисследования. Выяснить удалось не всё

Реакция лидеров российского рынка медиаисследований на нашу просьбу об интервью оказалась непредсказуемой
Работая над главной темой номера, мы решили пообщаться с компаниями, которые называют себя лидерами российского рынка медиаисследований. Наша логика была простой: репутация подобных организаций строится на доверии пользователей к их услугам, а его можно завоевать только открытостью и прозрачностью механизмов получения результатов исследований. Но реакция двух пресс-служб на предложение об интервью стала для нас неожиданной.
В Mediascope, компании, которая измеряет аудитории телевидения, радио, прессы и интернета, согласились ответить на вопросы только письменно. А в «Медиалогии», фирме-разработчике автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, после встречи и долгих переговоров от публикации интервью отказались вовсе.
Приводим ответы Mediascope, полученные по электронной почте. Что до «Медиалогии», предлагаем отныне считать ее спецслужбой.
Выводы нашим читателям предлагаем сделать самостоятельно.
ОТВЕТЫ MEDIASCOPE
— Вы называете себя лидером российского рынка медиаисследований. В чем проявляется это лидерство? Каковы ваши преимущества перед конкурентами?
— Компания Mediascope работает на российском рынке медиаисследований уже 25 лет. Мы — единственная в России исследовательская компания, которая анализирует аудиторию всех массовых медиа (ТВ, интернета, радио и прессы) и проводит в них мониторинг рекламы. Данные наших телеизмерений — это признанная телерекламным рынком «валюта». По этим данным продается реклама на ТВ.
Мы используем высокотехнологичные методы измерений и инвестируем большой объем средств в развитие технологической и технической инфраструктуры. Наши программные разработки часто являются уникальными для российской индустрии медиаисследований.
— Кто ваши основные клиенты?
— Это большинство участников медиарекламного рынка: рекламные агентства и группы, селлеры, телеканалы, интернет-площадки, радиостанции, издательские дома, компании-рекламодатели.
— Какие технологии вы используете для измерения аудитории? Это трекинговый код на сайтах, опросы, специальное ПО или что‑то еще?
— В интернет-измерениях мы используем комбинацию разных методов измерений.
Счетчик, который размещается на стороне площадок и собирает данные об аудитории сайтов.
Панельное исследование — анализируется интернет-потребление реальных людей — участников наших исследовательских панелей. Это делается с помощью специального ПО, которое устанавливается на устройства респондентов — как стационарные компьютеры и ноутбуки, так и мобильные устройства. Оно анализирует, какие сайты посещают панелисты и какую рекламу они видят.
Опросы — в основе любого постоянного медиаисследования, которое проводится с помощью электронных автоматических средств или ПО, лежит установочное исследование. Это опрос (проводится по телефону или через онлайн-анкеты), который позволяет получить первичные и обобщенные данные обо всей аудитории интернета в России. На основе этих данных строятся репрезентативные панели.
Интернет-измерения Mediascope (проект WEB-Index) охватывают все население России в возрасте от 12 лет.
В телевизионных измерениях мы используем пиплметры — специальные устройства, которые подключаются к телевизору и автоматически фиксируют телепросмотр респондентов. Mediascope измеряет просмотр ТВ среди жителей городов с населением от 100 тыс. человек в возрасте от четырех лет. В телевизионных исследованиях Mediascope участвуют 5,4 тыс. домохозяйств (13,5 тыс. человек) — это панель, с помощью которой измеряется домашний телепросмотр. С 2018 года Mediascope измеряет аудиторию ТВ на дачах также среди жителей городов с населением от 100 тыс. человек в возрасте от четырех лет. Дачная панель включает в себя тысячу домохозяйств, у которых есть загородный дом с хотя бы одним телевизором.
Базой для построения пиплметровой панели также служит установочное исследование — опрос, который дает общие данные об аудитории ТВ в стране.
Также мы измеряем аудиторию телеконтента в интернете (пока на десктопных устройствах) — этот проект называется Big TV Rating.
В его основе лежит single-source панель — это совокупность респондентов, которые одновременно участвуют в наших телевизионных и интернет-измерениях. В ближайшем будущем мы планируем добавить в него данные по просмотру телеконтента на мобильных устройствах, и тогда Mediascope будет измерять телесмотрение на четырех экранах (ТВ, компьютеры и ноутбуки, планшеты, смартфоны). В радиоизмерениях мы используем телефонные и онлайн-опросы. Используется методика Day-After-Recall (DAR) — во время опроса респондент вспоминает о своем прослушивании радио днем ранее. Это наиболее распространенная методика измерений радио во всем мире.
Радиоизмерения Mediascope охватывают все население России в возрасте от 12 лет. Ежегодно мы проводим более 150 тыс. интервью.
В исследованиях прессы мы также используем опросы — по телефону и онлайн. Ежегодно мы проводим более 55 тыс. интервью. Аудитория интернет-версий изданий измеряется с помощью проекта WEB-Index.
— Мониторите ли вы социальные сети? Если да, то как?
— В наших интернет-исследованиях мы измеряем аудиторию социальных сетей: ее объем и социально-демографические характеристики.
— Вы мониторите все источники из Сети?
— Оценить все существующие в Рунете ресурсы довольно затруднительно не только для нашей компании.
— Какие характеристики медиа — количественные и качественные — оценивает система?
— Во всех наших измерениях мы оцениваем объем аудитории медиа и ее социально-демографические характеристики (пол, возраст, род занятости, уровень дохода — без денежного указания и т. д.), также мы анализируем количество времени, которое респонденты проводят в контакте с медиа.
— Своим клиентам вы предоставляете в том числе аналитические отчеты с информацией о количестве упоминаний, динамике информационной активности и т. д. Принимает ли участие в их подготовке человек?
— Да, мы проводим по заказу клиентов мониторинг PR-активности (мониторинг упоминаний и цитирования в СМИ — на телеканалах, радиостанциях, в интернет-изданиях и прессе), и хотя анализ производится с помощью автоматического программного обеспечения, в подготовке аналитических отчетов участвует человек.
— На вашем сайте указано: «Деятельность компании основана на международных стандартах проведения исследований». Что это за стандарты?
— Mediascope является членом многих международных и российских исследовательских объединений и ассоциаций: ESOMAR, EMRO, ОИРОМ, IAB Russia и др. Наиболее известная и уважаемая международная исследовательская ассоциация, в которую входит Mediascopе, — это ESOMAR (European Society of Marketing Research Professionals). Наша деятельность основана на стандартах этой организации.