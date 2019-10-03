Как в России проводят медиаисследования. Выяснить удалось не всё

Работая над главной темой номера, мы решили пообщаться с компаниями, которые называют себя лидерами российского рынка медиаисследований. Наша логика была простой: репутация подобных организаций строится на доверии пользователей к их услугам, а его можно завоевать только открытостью и прозрачностью механизмов получения результатов исследований. Но реакция двух пресс-служб на предложение об интервью стала для нас неожиданной.

В Mediascope, компании, которая измеряет аудитории телевидения, радио, прессы и интернета, согласились ответить на вопросы только письменно. А в «Медиалогии», фирме-разработчике автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, после встречи и долгих переговоров от публикации интервью отказались вовсе.

Приводим ответы Mediascope, полученные по электронной почте. Что до «Медиалогии», предлагаем отныне считать ее спецслужбой.

Выводы нашим читателям предлагаем сделать самостоятельно.

ОТВЕТЫ MEDIASCOPE

— Вы называете себя лидером российского рынка медиаисследований. В чем проявляется это лидерство? Каковы ваши преимущества перед конкурентами?

— Компания Mediascope работает на российском рынке медиаисследований уже 25 лет. Мы — единственная в России исследовательская компания, которая анализирует аудиторию всех массовых медиа (ТВ, интернета, радио и прессы) и проводит в них мониторинг рекламы. Данные наших телеизмерений — это признанная телерекламным рынком «валюта». По этим данным продается реклама на ТВ.

Мы используем высокотехнологичные методы измерений и инвестируем большой объем средств в развитие технологической и технической инфраструктуры. Наши программные разработки часто являются уникальными для российской индустрии медиаисследований.

— Кто ваши основные клиенты?

— Это большинство участников медиарекламного рынка: рекламные агентства и группы, селлеры, телеканалы, интернет-площадки, радиостанции, издательские дома, компании-рекламодатели.

— Какие технологии вы используете для измерения аудитории? Это трекинговый код на сайтах, опросы, специальное ПО или что‑то еще?

— В интернет-измерениях мы используем комбинацию разных методов измерений.

Счетчик, который размещается на стороне площадок и собирает данные об аудитории сайтов.

Панельное исследование — анализируется интернет-потребление реальных людей — участников наших исследовательских панелей. Это делается с помощью специального ПО, которое устанавливается на устройства респондентов — как стационарные компьютеры и ноутбуки, так и мобильные устройства. Оно анализирует, какие сайты посещают панелисты и какую рекламу они видят.

Опросы — в основе любого постоянного медиаисследования, которое проводится с помощью электронных автоматических средств или ПО, лежит установочное исследование. Это опрос (проводится по телефону или через онлайн-анкеты), который позволяет получить первичные и обобщенные данные обо всей аудитории интернета в России. На основе этих данных строятся репрезентативные панели.

Интернет-измерения Mediascope (проект WEB-Index) охватывают все население России в возрасте от 12 лет.