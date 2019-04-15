До открытия медиасезона-2019 осталось 3 дня

В течение девяти лет редакторы и издатели ежегодно приезжают на ставший уже традиционным форум, чтобы узнать о новых трендах развития отрасли, приобрести новые знания по расширению аудитории и работе в цифровой среде, познакомиться с интересным опытом, пообщаться и поделиться идеями с коллегами.

Программа

• 18 апреля состоится ежегодный ДЕЛОВОЙ ФОРУМ «Качественная пресса и перспективы ее развития». На форуме выступят редакторы успешных СМИ, медиаэксперты печатных и цифровых медиа, представители государственных, образовательных, коммерческих и общественных организаций.

• 19 апреля – ВОРКШОП-СЕССИЯ «Особенности работы digital-ресурсов, возможности их монетизации».

Подробная программа — здесь.

Место проведения: г.Москва, Конгресс-центр отеля «Гамма-Дельта-Измайлово, конференц-зал «Москва» (Измайловское шоссе, д. 71, корп.4 Г-Д)

Организаторы: журнал «Журналист», Оргкомитет «Золотого фонда прессы» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.

Партнеры: MediaToolbox.ru, Медиагруппа «Феномен», Союз предприятий печатной индустрии «ГИПП», медиаинститут FOJO (Швеция), Башкортостанская информационная компания, Медиаинститут общественного здоровья.

Участвовать

Заявки принимаются до 12 апреля по e-mail: zolfondpress@mail.ru.

Стоимость участия (проезд и проживание не входят):

• деловой форум + воркшоп-сесия (2 дня) – 10 500,0 руб.

• деловой форум (18 апреля) – 4 700,0 руб.

• воркшоп-сессия (19 апреля) – 5 800,0 руб.

Форма заявки — здесь.

ВНИМАНИЕ!

Для участников проекта «Золотой фонд прессы-2019» участие в форуме и воркшоп-сессии 1 чел. БЕСПЛАТНО.

Для членов Клуба «Журналист» (VIP-пакет) и студентов — 50 % скидка.

Бронирование номеров в отеле со скидкой по промокоду. Промокод предоставляется после получения заявки на участие.

Подробнее – на сайте zolfondpress.ru, по тел. 8 (499) 152-19-07, 152-34-73, e-mail: zolfondpress@mail.ru

Ждем вас на форуме!