Медиавовлечение для продаж

Как СМИ используют модель опроса-продвижения
Издательский дом Clique запустил программу Be the Buyer («Стань покупателем»), которая вовлекает читателей в оценку моделей одежды модных линий, Who What Wear и JoyLab, который Clique разрабатывает совместно с торговой сетью Target. Участники проекта один-два раза в месяц отвечают на вопросы исследования о силуэтах или рисунках одежды. Читатели получают возможность проявить себя экспертами и модными критиками. Создатели одежды получают отклик и замер пристрастий аудитории.
Аудитория, принявшая участие в опросе по поводу перспективных моделей одежды, не только будет хорошо осведомлена о появлении коллекции, но и наверняка захочет что-то купить. Ведь нет более лояльного сторонника, чем активный участник, вложивший свое время и талант. Кроме того, в таких программах можно предлагать гибкие и привлекательные системы скидок и вознаграждений.
Похожую модель опроса-продвижения товаров использует сайт. Его трудно классифицировать однозначно: это одновременно онлайн-магазин и контент-площадка. Сайт продает товары для дома и рассказывает о них.
Недавно Food52 решил запустить линейку продуктов под собственным брендом. Товары и дизайн этих продуктов сайт создает совместно с аудиторией. Первым продуктом стала фирменная разделочная доска, в опросе по поводу дизайна которой приняло участие… 10 тысяч человек. Публика сайта к этому уже приучена: Food52 спрашивает пользователей о цвете и названии для различных товаров с 2015 года.
Еще одна, несколько закамуфлированная выгода от такого взаимодействия с аудиторией: издатели получают данные о предпочтениях и активности пользователей, чтобы потом адресно посылать им соответствующие коммерческие предложения. Конечно, пользователи не всегда могут быть рады, когда после участия в опросе им приходит предложение о покупке. Но если оно сопровождается скидками и прочими вознаграждениями, то почему бы и нет.