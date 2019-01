Медиавовлечение для продаж

Издательский дом Clique запустил программу Be the Buyer («Стань покупателем»), которая вовлекает читателей в оценку моделей одежды модных линий, Who What Wear и JoyLab, который Clique разрабатывает совместно с торговой сетью Target. Участники проекта один-два раза в месяц отвечают на вопросы исследования о силуэтах или рисунках одежды. Читатели получают возможность проявить себя экспертами и модными критиками. Создатели одежды получают отклик и замер пристрастий аудитории.

Аудитория, принявшая участие в опросе по поводу перспективных моделей одежды, не только будет хорошо осведомлена о появлении коллекции, но и наверняка захочет что-то купить. Ведь нет более лояльного сторонника, чем активный участник, вложивший свое время и талант. Кроме того, в таких программах можно предлагать гибкие и привлекательные системы скидок и вознаграждений.