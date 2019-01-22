Медиавовлечение для продаж

Похожую модель опроса-продвижения товаров использует сайт. Его трудно классифицировать однозначно: это одновременно онлайн-магазин и контент-площадка. Сайт продает товары для дома и рассказывает о них.

Недавно Food52 решил запустить линейку продуктов под собственным брендом. Товары и дизайн этих продуктов сайт создает совместно с аудиторией. Первым продуктом стала фирменная разделочная доска, в опросе по поводу дизайна которой приняло участие… 10 тысяч человек. Публика сайта к этому уже приучена: Food52 спрашивает пользователей о цвете и названии для различных товаров с 2015 года.

Еще одна, несколько закамуфлированная выгода от такого взаимодействия с аудиторией: издатели получают данные о предпочтениях и активности пользователей, чтобы потом адресно посылать им соответствующие коммерческие предложения. Конечно, пользователи не всегда могут быть рады, когда после участия в опросе им приходит предложение о покупке. Но если оно сопровождается скидками и прочими вознаграждениями, то почему бы и нет.