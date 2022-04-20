Медиа смогут вести блоги в «Живом журнале»

Блог-платформа «Живой журнал» (ЖЖ) запустила партнёрскую программу для медиа, ее цель — расширить аудиторию, транслируя их контент читателям ЖЖ.

В ЖЖ теперь можно открыть фирменный блог издания, в котором помимо расширенной статистики и возможностей для кастомизации визуального оформления доступны редакционная поддержка и консультации по продвижению на платформе, отметили в компании.

С помощью партнерской программы медиа могут предлагать своим читателям интерактивы, проводить опросы, собирать обратную связь с помощью современных диджитал-инструментов, подчеркнули в ЖЖ.

Принять участие в программе могут как крупные, так и небольшие тематические медиа, которые на регулярной основе создают собственный контент и имеют свой сайт. Среди первых участников программы — Woman.ru, MelFM, онлайн-кинотеатр Okko, сайт KudaGo, сервисы Tutu.ru, Bookmate и другие.