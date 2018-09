The New York Times и The Wall Street Journal заняли первые строчки рейтинга ежедневных газет, которым американцы больше всего доверяют. Рейтинг был составлен в рамках проекта Media Trust Tracker, который делают Brand Keys и MediaPost’s Research Intelligencer.

Интересно, что в случае с газетами разброс уровня доверия между №1 и №15 — всего 8 %. Тогда как, например, с ТВ история куда как более глубокая: 90 % первого места против 58 % последнего.