Медиа Tut.by и новое СМИ его сотрудников признали экстремистскими

Zerkalo.io, новый проект журналистов белорусского издания Tut.by, сообщает, что сегодня суд Центрального района Минска признал информационную продукцию портала Tut.by, его соцсети, логотипы и сам Zerkalo.io экстремистскими материалами.

Теперь распространение любой продукции TUT.BY и Zerkalo.io в Беларуси будет считаться административным правонарушением.

«Мы уверены, что не нарушаем закон и претензии МВД являются безосновательными. Журналисты Zerkalo.io соблюдают принципы журналистики и белорусские законы», — написано на сайте медиа.

Редакция заявила, что обжалует решение.

В январе суд в Беларуси лишил Tut.by статуса СМИ, а в мае заблокировал сайт портала.