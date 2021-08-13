Медиа Tut.by и новое СМИ его сотрудников признали экстремистскими

Авг 13, 2021

Zerkalo.io, новый проект журналистов белорусского издания Tut.by, сообщает, что сегодня суд Центрального района Минска признал информационную продукцию портала Tut.by, его соцсети, логотипы и сам Zerkalo.io экстремистскими материалами.

Теперь распространение любой продукции TUT.BY и Zerkalo.io в Беларуси будет считаться административным правонарушением.

«Мы уверены, что не нарушаем закон и претензии МВД являются безосновательными. Журналисты Zerkalo.io соблюдают принципы журналистики и белорусские законы», — написано на сайте медиа.

Редакция заявила, что обжалует решение.

В январе суд в Беларуси лишил Tut.by статуса СМИ, а в мае заблокировал сайт портала.

Источник: Zerkalo.io
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