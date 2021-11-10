Медиа «Утопия»* закрылось

Как сообщают на странице «Утопии»* в Facebook, 8 ноября после долгих обсуждений с генеральным директором медиа и центра «Насилию.нет»* Анной Ривиной медиа «Утопия»* решили закрыть:

Мы, редакция, уходим в свободное плавание и в ближайшее время запустим свое медиа, так что оставайтесь с нами и следите за новостями в этих же соцсетях.

По их словам, изначально «Утопия»* задумывалась многочастной: как онлайн-СМИ, образовательные и исследовательские проекты. Теперь под брендом «Утопии»* Ривина вместе с командой будет выпускать просветительские материалы.

«Утопия»* появилась в декабре 2020 года, чтобы рассказывать о феномене насилия с разных сторон, рассматривать самые болезненные проблемы и способы с ними справиться.

В 2021 году в центр «Насилию.нет» стали поступать уведомления от Роскомнадзора, который требовал маркировать «Утопию» пометкой «иностранный агент», потому что медиа якобы проект центра. В «Насилию.нет» настаивали, что «Утопия» — независимое медиа.

*Внесены Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.