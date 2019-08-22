Как выглядит будущее медиадизайна

— Кто такой дизайнер?

— Ремесленник и изобретатель!

— Такой профессии нет!

— Есть! Просто надо четко представлять, что и для кого ты изобретаешь, как твое «изобретение» — дизайн журнала, телеканала, сайта, мультимедийного издания, иллюстрация или инфографика — будет работать дальше, после того как ты его придумал таким оригинальным, современным, функциональным…

Такой или примерно такой диалог повторяется ежегодно на факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова между студентами младших и старших курсов при выборе специализации.

Вот уже 20 лет на журфаке готовят дизайнеров для работы в СМИ, рекламных и PR-агентствах, дизайн-бюро: в 1999 году по инициативе декана факультета профессора Я. Н. Засурского ученый совет утвердил новое направление подготовки журналистов «Дизайн СМИ», что соответствовало общей тенденции визуализации медиа.

— Студенты выбирают модуль в конце второго курса, и у нас остается всего два года для их профессионального развития. Мы учим всех способных мыслить нестандартно, учиться весело, трудиться самоотверженно: тех, кто наряду со специальностью «Журналистика» хочет получить дополнительную, всегда востребованную и очень творческую профессию дизайнера, — рассказывает руководитель программы доцент Вера Витальевна Волкова. — Учим в традициях университетского образования, сочетая фундаментальность, систематизированность знаний с креативностью, мультимедийностью, технологичностью практических навыков. У нас прекрасные преподаватели. Один из сильнейших современных дизайнеров А. В. Андреев, имеющий многолетний опыт арт-директора, работает с нами с момента открытия программы и ведет дисциплины, связанные со шрифтом, а также с веб-дизайном. Т. В. Макарова закончила нашу программу профпереподготовки и, пройдя путь от дизайнера до арт-директора, вернулась на факультет преподавать столь важные предметы, как цифровые технологии и препресс. А. Л. Свитич, которая уже преподавала иллюстрирование СМИ, защитила на факультете диссертацию по этой теме. Все мы имеем опыт практической деятельности в медиадизайне, что не менее значимо для обучения дизайну, чем разработка авторских методик преподавания и научные исследования.

В основе концепции модуля лежит проектный метод обучения, что позволяет студентам с первых занятий погрузиться в мир медиа дизайна и готовит к практической деятельности. По итогам каждого семестра проходят творческие просмотры. Лучшие работы попадают на выставку. Ее торжественное открытие начинается с приветственных слов декана факультета журналистики, члена-корреспондента РАО Е. Л. Вартановой, затем студенты и преподаватели модуля проводят экскурсию по экспозиции.

Особое место в обучении дизайнеров занимает практика. Несмотря на то что в последние годы набирают две группы дизайнеров на каждом курсе, всех удается распределить в СМИ, дизайн-бюро и рекламные отделы или агентства.

— В этом году у нас побывали студенты из нескольких вузов. И МГУ — это, конечно, уровень! Спасибо преподавателям за это, — комментирует итоги практики 2019 года главный редактор ИД «Медиалайн» Яна Ташкеева. — Не знаю ребят как журналистов, так как работаем мы с ними как с дизайнерами, но все они талантливые и неравнодушные к тому, что делают, не ради галочки практика! Именно поэтому и ждем их каждое лето. Надеюсь, что эта приобретаемая за время учебы «конвергентность» поможет им в будущем.

Выпускники модуля «Дизайн СМИ» успешно работают дизайнерами, иллюстраторами, инфо графиками, гейм-дизайнерами и арт- директорами. Многие продолжили обучение в магистратуре российских и зарубежных вузов.

В рамках нового направления образования «Медиа коммуникации» на факультете утверждена программа магистратуры «Визуальная коммуникация», где студенты модуля «Дизайн СМИ» смогут завершать высшее образование.