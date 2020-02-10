Дизайн в медиа: сегодня и завтра

Для современных медиа подача важна не меньше, чем содержание. Разные подходы, от инфографики до интерактивных спецпроектов, преследуют главную цель — заинтересовать аудиторию и удержать её как можно дольше. Mediajobs.ru выяснил у ведущих производителей визуального контента, как сейчас развивается медиадизайн и как специалистам в этой области не отставать от трендов.

АЛЕКСАНДР СОМОВ

Арт-директор «Лайфхакера»

— Куда движется медиадизайн глобально? На какие форматы, особенности, стили нужно обратить внимание, или скорее начать внедрять?

— Куда глобально движется медиадизайн сказать сложно, но движется он стремительно. Сейчас мы занимаемся нативной рекламой, интерактивными спецпроектами, которые становятся все сложнее — даже игры небольшие делаем. Сейчас любое медиа прорастает во все возможные соцсети. Есть ощущение, что пора учиться делать маски для Инстаграма и снимать видео для Тиктока. Все меняется каждый день — появляются новые площадки и технологии, меняется общественная повестка, запросы. Медиа должны успевать приспосабливаться.

— Как измерить эффективность дизайна или его окупаемость?

— Вопрос обширный, смотря про какую область дизайна в медиа мы говорим. Дизайнер участвует в формировании визуальной идентичности медиа, коммуникации с читателями. Дизайнер участвует в развитии медиа как продукта, постоянно улучшает интерфейсы, добавляет новые функции. Дизайнер рисует спецпроекты, которые медиа продают за деньги. Во всех этих направлениях свои задачи и свои критерии успешности.

Эффективность дизайна коммерческого спецпроекта можно оценить по двум критериям:

1) выполнение метрик (охват, доскроллы, переходы, глубина просмотра);

2) насколько клиент счастлив.

Причем эти два пункта могут быть не напрямую связаны.

У нас в команде проводили прекрасную аналогию, сравнивая дизайн коммерческого спецпроекта с охотой в 19 веке. Клиенты — охотники, красивые люди на лошадях, которые выпивают и едят вкусную еду; нанятые медийщики — гончие, которые бегут за зайцем — некой целью проекта. Вроде бы цель охоты — убить зверя, но на самом деле — развлечь охотников, чтобы они хорошо провели время.

— Какие вузы, школы, курсы вы бы посоветовали сегодня для развития в сфере медиадизайна?

— Ох, тут кажется все печально… Конкретно про дизайн медиа не то что посоветовать, даже вспомнить что-то сложно. Разве что курс Данилы Шороха в Британке. Еще, может, Мастерская Димы Барбанеля, у него бывают курсы, связанные с медиа.

Дизайнер в современном медиа — как проститутка-космонавт. Должен уметь делать всё: шаблоны для соцсеток, баннеры, замороченные лонгриды, интерактивные игры, инфографику, анимации. Нужно понимать в интерфейсах и технологиях, чуть-чуть рисовать, обрабатывать фотки, работать в современном софте. Этому, мне кажется, можно научиться только в бою.

АРТЁМ ЛУДЯНКОВ

арт-директор Сhannel One Russia. Digital TV Family

— Куда движется медиадизайн глобально? На какие форматы, особенности, стили нужно обратить внимание, или скорее начать внедрять?

— Думаю, для всех очевидно, что стремительное развитие технологий приводит к все более простым техническим решениям ранее сложных задач. Это хорошо, так как высвобождает время для чистого творчества. Узкие специалисты все еще очень востребованы на рынке, но трансформация налицо.

В нашей индустрии и раньше приветствовались «дженералисты», этакие люди-оркестры, но сейчас часто размывается граница даже между разными, казалось бы, дисциплинами. Графический дизайнер может выполнить работу моушн-дизайнера и наоборот. В целом все это создает новые подходы и в организации работы творческих коллективов, и в поиске решений для конкретных задач. Думаю, этот тренд продолжится, инструментарий будет дальше упрощаться за счет, например, искусственного интеллекта, развития вычислительных мощностей и так далее. Поэтому на поверхность будут выходить креативные способности, то, что машины еще долго не смогут сымитировать.

Относительно стилей, сложно давать оценку, что будет. В целом, все циклично развивается, мы что-то вспоминаем из прошлого, переосмысливаем, этот процесс продолжится дальше. Явно видно, что сейчас есть глобальный тренд на функциональность, минимализм, акцент делается на видеоконтент. Думаю, граница будет размываться и здесь, способ доставки контента будет уже не столь важен, следовательно, будет использоваться весь инструментарий по доставке контента конечному пользователю, поэтому выиграют те, кто не побоится выйти за привычные границы своей индустрии.

Сейчас это скорее о небольших студиях, но, думаю, большие компании также будут меняться. Изменения касаются, в том числе, подхода к организации рабочих процессов, методов управления проектами.

— Как измерить эффективность дизайна или его окупаемость?

— Хороший дизайн должен, в первую очередь, решать проблему. Поэтому тут я согласен с выражением: «Хороший дизайн — это как можно меньше дизайна». Если говорить об оценке эффективности, то тут нужно смотреть на саму задачу, которая была поставлена. Если задача была поставлена правильно и есть конкретные цели, то и эффективность оценить, я думаю, будет не сложно. Если задача невнятная, то и результат практически невозможно оценить. Обычно все уходит в бездумное украшательство, накидывание «дизайна ради дизайна». Часто таким образом маскируется как раз-таки отсутствие четких целей, стратегии, понимания задач.

Объективно, сделать красивую картинку гораздо проще, чем решить задачу или выстроить долгосрочное успешное взаимодействие бренда с его ЦА.

— Какие вузы, школы, курсы вы бы посоветовали сегодня для развития в сфере медиадизайна?

— Сейчас время, когда нужно учиться учиться, поэтому сложно советовать какие-то конкретные школы. Тем более, это совершенно не гарантия дальнейшего успеха. Очевидно, что образование ради статуса уходит на второй план, гораздо важнее опыт, который может быть легко представлен в виде портфолио кандидата.

Как я уже сказал, современному дизайнеру сейчас нужно знать много из разных областей, порой, даже напрямую не связанных с дизайном.

Если говорить конкретно, то, к примеру, софт обновляется сейчас так часто, что невозможно один раз выучив что-то, считать, что теперь ты знаешь эту программу и можешь расслабиться. Более того, здесь также существуют свои внутренние тренды, и та программа, которую вы изучали, завтра может оказаться устаревшей, так как появился новый инструмент, и все перешли на него. И вам, чтобы вписаться в существующей пайплайн, необходимо будет знать и этот софт.

Таких примеров много. Мне кажется, как всегда, точно не помешает хорошая теория в виде классического академического образования — это как фундамент. Часто вижу самоучек, которые на собственном опыте открывают для себя какие-то базовые понятия, хотя, имея эту теоретическую базу, они могли бы избежать таких ошибок и быстрее прийти к достигнутой цели. Можно посоветовать изучить какой-то базовый инструментарий и принцип работы основного софта, этого будет вполне достаточно для хорошего старта.

ЕВГЕНИЙ ТАРАСЕНКО

ведущий дизайнер РБК

— Куда движется медиадизайн глобально? На какие форматы, особенности, стили нужно обратить внимание, или скорее начать внедрять?

— Производство дизайна дешевеет и ускоряется благодаря развитию и доступности технологий. Это позволяет тестировать форматы, которые раньше считались затратными: инфографика, интерактивные визуализации, подкасты, чат-боты, опросы, игры, видео и тому подобное. Помимо этого появляются инструменты автоматизации, в том числе алгоритмы, которые генерируют дизайн по заданным параметрам, практически без участия человека.

Развитие субкультурных сообществ приводит к тому что медиа начинают создаваться под них. Уже сейчас это видно на примере популярных пабликов в социальных сетях. Но этим же самым могут заниматься и крупные представители отрасли, создавая медиа под самые ёмкие субкультуры.

Появление новых площадок для публикаций контента хоть и предлагает шаблонные решения, но при этом снимает множество вопросов дизайна. В этом случае идёт борьба за интересный контент — и красивая упаковка, если она есть, уже вторична.

Отдельно взятое медиа теперь можно интегрировать в новые платформы, например, в голосовой помощник, уведомление на смартфоне, банковское приложение или мобильный навигатор. В этом случае под каждую платформу нужно придумывать не только дизайн, но и способ коммуникации. Один и тот же материал, если он того стоит, трансформируется в зависимости от специфики: где-то он в виде лонгрида, где-то нарезается на карточки, а где-то подаётся в виде комикс-стрипа.

Когда-то давно на всех сайтах компаний обязательно был раздел «Новости компании», со старыми скучными новостями, в лучшем случае, часто он был просто пустой. Многие делали такой раздел, потому что он был у других. Потом это нужно было для лучшей индексации. Сегодня к брендам приходит понимание что их новости и экспертиза всё-таки могут быть интересными. Они начинают делать собственные медиа и при этом имеют возможность продвигать свои продукты. Такая форма коммуникации иначе воспринимается аудиторией.

Многие крупные компании невозможно представить без IT-инфраструктуры. Здесь собираются и анализируются огромные массивы данных по которым можно делать исследования, представляющие интерес для общества. С подобными задачами хорошо справляется инфографика.

Тренды в дизайне — явление временное, их лучше использовать осознанно и вовремя уметь переключаться. В современном мире любой цифровой продукт требует бесконечных улучшений. А для поиска новых форм следует смотреть в смежные области. Думаю, что медиа будут принимать самые неожиданные формы и дизайн всегда будет неотъемлемой частью этого процесса.

— Как измерить эффективность дизайна или его окупаемость?

— На данный момент для этого используются тесты с разным дизайном под разные группы людей. Благодаря метрикам анализа поведения пользователей, можно построить некоторые гипотезы и предложить варианты дизайна.

— Какие вузы, школы, курсы вы бы посоветовали сегодня для развития в сфере медиадизайна?

— Лучше всего, как мне кажется, начать работать стажером. Так можно сразу увидеть индустрию изнутри. Параллельно пробовать короткие интенсивы, которые дадут общее представление об отрасли. Высшее образование показало себя не в лучшем свете, оно отнимает слишком много времени и энергии. Когда вы заканчиваете ВУЗ, чаще всего, у вас нет портфолио, но зато есть анатомические зарисовки и наброски с пленэра. Интенсив в 2–4 недели может дать вам и первую версию портфолио, и общее понимание сферы. Выбирая обучающий курс, лучше идти учиться именно к практикующим специалистам и не забывать про самообразование.