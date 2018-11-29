Искусственный интеллект автоматизирует работу со СМИ

MediaDigger запустил новую платформу по автоматизации работы со СМИ, основанной на технологиях машинного обучения и искусственного интеллекта.
С начала 2018 года сервис работал в закрытом режиме и был доступен ограниченному количеству компаний. В этот период было выявлено, что платформа помогает пользователям экономить до 50 % рабочего дня, то есть до 4 часов в день.
Платформа позволяет координировать усилия с коллегами, отслеживать действия журналистов (например, прочтение ваших писем), автоматически обновлять контакты, делать персонализированные рассылки, получать подробную аналитику по пользователям и журналистам в реальном времени, а также обеспечить безопасность данных от утечки и удаления.
Тимофей Плец, основатель MediaDigger:
Как бывший журналист, сотрудник отдела коммуникаций известной корпорации и консультант международного PRагентства, я на личном опыте знаю, сколько ручного труда в работе со СМИ. Именно благодаря этому глубокому пониманию процессов, мы смогли создать такой продукт, который удовлетворяет ежедневные нужды пользователей и экономит им до 4 часов в день. Но это дает положительный эффект не только экономический, но и моральный, ведь пользователям больше не приходится делать одни и те же монотонные действия изо дня в день.
Источник: Sostav.ru Иллюстрация: mediadigger.ru