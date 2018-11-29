Искусственный интеллект автоматизирует работу со СМИ

MediaDigger запустил новую платформу по автоматизации работы со СМИ, основанной на технологиях машинного обучения и искусственного интеллекта.

С начала 2018 года сервис работал в закрытом режиме и был доступен ограниченному количеству компаний. В этот период было выявлено, что платформа помогает пользователям экономить до 50 % рабочего дня, то есть до 4 часов в день.

Платформа позволяет координировать усилия с коллегами, отслеживать действия журналистов (например, прочтение ваших писем), автоматически обновлять контакты, делать персонализированные рассылки, получать подробную аналитику по пользователям и журналистам в реальном времени, а также обеспечить безопасность данных от утечки и удаления.

Тимофей Плец, основатель MediaDigger: