Медиафорум «Енисей.РФ» пройдет в Красноярске 3-4 октября

Форум будет посвящен будущему региональных медиа. Эксперты, в числе которых Всеволод Пуля, Арсений Ашомко, Фёкла Толстая, Родион Скрябин, проведут панельные дискуссии и мастер-классы о будущем региональных печатных и интернет-медиа, а также радио и телевидения.

На форуме будет организована отдельная молодёжная секция.

Два дня дискуссий, докладов, практик и почти два десятка экспертов в зоне «личного» доступа.

Все подробности на сайте mediaforum-enisey.ru.

Регистрация на бесплатное участие — по ссылке.