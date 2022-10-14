Медиафорум молодых журналистов «Диалог культур» пройдет в Санкт-Петербурге

XIV Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур» пройдет с 24 по 26 октября в Государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга. Об этом информагентству сообщили в медиаконгрессе «Содружество журналистов» и Государственном Эрмитаже.

В рамках форума пройдут практическая конференция в Эрмитажном театре «Диалог культур в медиапространстве Евразии», медиапроекты представителей российских и евразийских медиа, фестиваль короткометражных фильмов и телевизионных сюжетов и международная фотовыставка, объединенные темой «Я здесь живу», подведение итогов Всероссийского конкурса «Я живу в России».

Программа рассчитана не только на зарегистрированные СМИ, но и на независимых журналистов, фотографов, режиссеров, блогеров, редакторов интернет-порталов. Каждый участник может высказать свое мнение об изменениях в медиапространстве в статье, заметке в блоге, телевизионном сюжете, документальном фильме или посредством серии фотографий.