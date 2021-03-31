30 марта Медиагруппа «Патриот» и информационный портал «Life» объявили о начале сотрудничества.

Информационное сотрудничество будет заключаться в обмене идеями и информацией, а также взаимном цитировании материалов изданий.

«Для российских СМИ особенно важным становится совместная работа по защите интересов и информационного суверенитета нашей страны. Мы надеемся на долгосрочное и продуктивное сотрудничество с информационным порталом «Life», что позволит нам охватить еще более широкую аудиторию», — заявил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.