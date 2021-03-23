Медиагруппа «Журналист» и Ассоциация исследователей российского общества приглашают на презентацию книг Надежды Ажгихиной и Геннадия Бордюгова

Мар 23, 2021

Медиагруппа «Журналист» и Ассоциация исследователей российского общества (АИРО-XXI) приглашают на презентацию книг Надежды Ажгихиной и Геннадия Бордюгова, которая состоится на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction №22 26 марта, в 20.00, в Авторском зале (Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4).

На презентации выступят:

•   Дмитрий АНДРЕЕВ, зам. декана Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

•   Любовь ПЕТРОВА, генеральный директор Медиа группы «Журналист»

•   Владимир МУКУСЕВ, создатель «Взгляда», легенда российской журналистики

•   Ева МЕРКАЧЕВА, обозреватель «МК», «Золотое перо России»

•   Борис МИНАЕВ, писатель

•   Леонид АРИХ, главный редактор «Нового вторника»

•   Юрий ФEКЛИСТОВ, фотограф

•   Петр ЧЕРЕМУШКИН, историк, искусствовед

Купить билет или получить журналистскую аккредитацию нужно заранее на сайте выставки:

https://moscowbookfair.ru/

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