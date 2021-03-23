Медиагруппа «Журналист» и Ассоциация исследователей российского общества приглашают на презентацию книг Надежды Ажгихиной и Геннадия Бордюгова

Медиагруппа «Журналист» и Ассоциация исследователей российского общества (АИРО-XXI) приглашают на презентацию книг Надежды Ажгихиной и Геннадия Бордюгова, которая состоится на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction №22 26 марта, в 20.00, в Авторском зале (Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4).
На презентации выступят:
• Дмитрий АНДРЕЕВ, зам. декана Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
• Любовь ПЕТРОВА, генеральный директор Медиа группы «Журналист»
• Владимир МУКУСЕВ, создатель «Взгляда», легенда российской журналистики
• Ева МЕРКАЧЕВА, обозреватель «МК», «Золотое перо России»
• Борис МИНАЕВ, писатель
• Леонид АРИХ, главный редактор «Нового вторника»
• Юрий ФEКЛИСТОВ, фотограф
• Петр ЧЕРЕМУШКИН, историк, искусствовед
Купить билет или получить журналистскую аккредитацию нужно заранее на сайте выставки: