Медиагруппа «Журналист» приглашает на мероприятия в мае

• 24 мая ежегодный ДЕЛОВОЙ ФОРУМ «Качественная пресса и перспективы ее развития»
• 25 мая КОНФЕРЕНЦИЯ «Цифровая трансформация региональных медиа»
Место проведения - г. Москва, Конгресс-центр отеля «Гамма-Дельта-Измайлово» (Измайловское шоссе, д. 71, корп.4 Г-Д).
На форуме и конференции мы обсудим потенциал и направления развития российских СМИ,обменяемся успешным опытом по созданию качественного контента. Эксперты расскажут, как новые технологии влияют на медийный рынок, и дадут практические советы, как выбрать стратегию для своего издания в новых условиях, эффективно работать с современной аудиторией и многое другое.
В ПРОГРАММЕ:
• выступление ведущих медиа экспертов и практиков;
• обучение профессионалами использования современных технологий;
• презентация успешных кейсов;
• вручение Знака отличия «Золотой фонд прессы-2022», награждение победителей конкурсов Главный редактор года, Голос Парламента, Золотой Лотос, Хрустальная матрешка, Маленький принц, Лучший дизайн СМИ.
Участие в Деловом форуме и Конференции – БЕСПЛАТНОЕ.
Мероприятия пройдут в офлайн режиме с онлайн-трансляцией.
Регистрация:
Для регистрации на ежегодный ДЕЛОВОЙ ФОРУМ «Качественная пресса и перспективы ее развития» заполните форму.
Для регистрации на КОНФЕРЕНЦИЮ «Цифровая трансформация региональных медиа» заполните форму.