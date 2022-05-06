Медиагруппа «Журналист» приглашает на мероприятия в мае

 

• 24 мая ежегодный ДЕЛОВОЙ ФОРУМ «Качественная пресса и перспективы ее развития»

• 25 мая КОНФЕРЕНЦИЯ «Цифровая трансформация региональных медиа» 

 

Место проведения - г. Москва, Конгресс-центр отеля «Гамма-Дельта-Измайлово» (Измайловское шоссе, д. 71, корп.4 Г-Д). 

На форуме и конференции мы обсудим потенциал и направления развития российских СМИ,обменяемся успешным опытом по созданию качественного контента. Эксперты расскажут, как новые технологии влияют на медийный рынок, и дадут практические советы, как выбрать стратегию для своего издания в новых условиях, эффективно работать с современной аудиторией и многое другое.

 

В ПРОГРАММЕ:

•   выступление ведущих медиа экспертов и практиков;

  обучение профессионалами использования современных технологий;

  презентация успешных кейсов;

•   вручение Знака отличия «Золотой фонд прессы-2022», награждение победителей конкурсов Главный редактор года, Голос Парламента, Золотой Лотос, Хрустальная матрешка, Маленький принц, Лучший дизайн СМИ.

Участие в Деловом форуме и Конференции – БЕСПЛАТНОЕ.

 

Мероприятия пройдут в офлайн режиме с онлайн-трансляцией.

 

Регистрация: 

Для регистрации на ежегодный ДЕЛОВОЙ ФОРУМ «Качественная пресса и перспективы ее развития» заполните форму

Для регистрации на КОНФЕРЕНЦИЮ «Цифровая трансформация региональных медиа» заполните форму

 

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от
06 мая 2022

мая 6, 2022

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