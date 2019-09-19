Медиахолдинг ГТРК «Башкортостан» получил серебряную кнопку YouTube

Более 100 тысяч подписчиков принесли ГТРК «Башкортостан» серебряную кнопку YouTube. На самом популярном в мире видео-хостинге компания активно набирает подписчиков и просмотры. Опубликованные видео не раз попадали в тренды даже российского сегмента YouTube.

Посещаемость YouTube-канала ГТРК «Башкортостан» стремительно растет вместе с рейтингами телесмотрения. Так, количество просмотров за месяц у телеканала – 3,55 миллиона, за час — в среднем 5500 пользователей. В первой половине сентября на канал подписалось более 2,5 тысячи человек, причем 57,6 тыс. подписчиков из почти 103 тыс. подписалось за последние 365 дней. Средний возраст подписчика — до 34 лет. Более 65 процентов из них — мужчины.

Серебряная кнопка сделана из никелированного медно-никелевого сплава. Иметь такое свидетельство успеха в руках – ответственно, но это далеко не предел, уверен начальник ПТО ГТРК «Башкортостан» Андрей Шалыгин:

Это целенаправленная работа всего нашего коллектива, всех наших корреспондентов, продюсеров, операторов. У нас огромный потенциал и большие планы.

В рейтинге самых популярных на канале ГТРК «Башкортостан» — эксклюзивные сюжеты и выпуски новостей. Не меньшей популярностью пользуются и проекты телеканала. А «душевные» ролики о спасенном животном или целующейся пожилой паре могут быстро стать «вирусными», обогнав в просмотрах криминальную хронику и погоду. Их публикуют на других порталах, пересылают в мессенджерах.

Продюсер ГТРК «Башкортостан» Биктимир Абдрашитов:

За 6,5 лет существования нашего канала на YouTube материалы ГТРК «Башкортостан» в общей сложности посмотрели 98,4 миллионов раз. Топовые видео имеют десятки, сотни тысяч и даже миллионы просмотров. Прежде всего, это — наши эксклюзивы, а также весь тот действительно уникальный контент на русском и башкирском языках, который мы предлагаем своим подписчикам, каждому из которых мы очень благодарны.

Официальный канал ГТРК «Башкортостан» — это информационная медиаплатформа, которая включает в себя телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и «Россия Культура Башкортостан», интернет-сайт, собственные страницы и каналы в ВКонтакте, Facebook, Instagram, YouTube. Кроме того, осуществляется круглосуточная трансляция телеканала «Башкортостан 24», прямые трансляции радиоэфиров и включения из Медиацентра «Россия». Интернет-контент пополняется рожденными в телевизионном эфире новостями, резонансными материалами, ключевыми высказываниями ньюс-мейкеров и эксклюзивными интервью с главными лицами республики.