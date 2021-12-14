Медиахолдинги и интернет-компании подпишут новый антипиратский меморандум

Интернет-компании и правообладатели решили подписать новый антипиратский меморандум. В него добавится пункт про удаление сайтов-рецидивистов. Так, в случае если число ссылок, содержащих пиратский контент, на одном домене превысит 100, он будет удален из поисковой выдачи, сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

Еще одна мера, которую планируется включить в «меморандум 2.0», — это борьба с доменными склейками. Склейки позволяют после удаления ссылки с нелегальным контентом из выдачи возвращаться на те же поисковые позиции, с которых они были удалены. Предусмотрены в документе и механизмы защиты от удаления из выдачи легальных сайтов.

Еще одно важное нововведение — действие положений документа предлагается распространить не только на аудиовизуальный контент, но и на иные объекты интеллектуальной собственности, кроме фотографий. В частности, к меморандуму будет предложено присоединиться представителям книжной и музыкальной индустрии.

К такому решению стороны пришли в ходе совещания, которое состоялось в Роскомнадзоре 7 декабря. Документ могут подписать до конца года, действовать он будет три года. Санкции не планируется распространять на легальные площадки, к числу которых относятся сайты органов власти, интернет-СМИ, соцсети, видеосервисы, включенные в реестр Роскомнадзора аудиовизуальные сервисы. Эксперты отмечают, что первыми кандидатами, к которым применят действие «меморандума 2.0», станут Kinogo, Lostfilm, Filmix — сайты, которым удалось выжить благодаря в том числе регулярной смене доменного имени.