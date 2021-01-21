Как медиахолдинги пережили 2020-й

Год с забавным, как нам казалось еще в прошлом декабре, дублем 20-20, наконец закончился. Мы надолго его запомним! Столько бед, проблем, болезней, потерь, разочарований и прочего негатива собрать в одном флаконе удается не каждому високосному году. И даже затертая фраза эффективных менеджеров о том, что «кризис — время вызовов и возможностей», не всегда бодрила…

Поначалу мы просто сбавили темп, снизили обороты, стали больше думать, листая ленту Facebook и видосики в TikTok. Но в итоге у многих снизилась мотивация в отсутствие редакционных баталий, перестало хватать воздуха без курилки, а главное — стало недоставать всяких завиральных идей и планов на будущее, этой неотъемлемой части творческого процесса. Горизонт планирования уперся в завтрашний день… В 2020 году главным «трендом» оказалась растерянность. Никто не знал, что делать сегодня и чего ждать от следующего дня.

Переход на удаленку сильно поменял и привычки аудитории. Люди стали больше времени проводить перед экранами, активнее читать новости и более осознанно относиться к информации. Пока неясно, вернется ли медиапотребление к своим обычным сценариям, но уже понятно, что Редакция Будущего должна уметь, прежде всего, быстро адаптироваться к переменам, справляться с кризисом и импровизировать, поддерживать корпоративную культуру и внедрять инновации. И, как это ни странно, в году под номером 2020 у многих это уже получилось. Хотя и не сразу.

С коммерческой точки зрения пандемия COVID-19 стала настоящей катастрофой для медиаиндустрии. Впервые за долгий период практически ни один тип медиа не показал прироста в деньгах. Даже интернет, который на сегодняшний день занимает больше 50% рынка и всегда рос быстрее других сегментов, остановился и замер.