Интервью
Реклама и PR

7 простых шагов к эффективному медиакиту

Первое впечатление нельзя произвести дважды 

Каждое СМИ хотя бы раз задавалось вопросом — как увеличить прибыль? Наиболее очевидный ответ — привлечь больше аудитории, повысить ее лояльность, приманить рекламодателей и сделать рекламу более качественной и дорогостоящей. Первый пункт на пути к заветной цели — хороший медиакит. Давайте пошагово разберемся, что это и как сделать его по‑настоящему привлекательным.

 

РАЗБЕРИТЕСЬ В НАЗНАЧЕНИИ

Медиакит — это набор важных сведений о проекте / издании / компании, который обычно размещается в разделе «Реклама» и помогает рекламодателю принять решение о сотрудничестве.

Вы наверняка также видели названия «пресс-кит» и «ньюс-кит». Это не одно и то же. Если медиакит — документ о СМИ, то пресс-кит и ньюс-кит — для СМИ. Пресс-кит обычно используется для журналистов и подготавливается чаще всего под конкретное мероприятие (выставки, пресс-конференции, пресс-туры). С ньюс-китом история почти та же, только официальности больше: он может содержать биографические справки на лиц, сопроводительное письмо, брошюры, листовки.

Медиакит рассказывает об издании в целом и обновляется лишь в случае серьезных изменений в аудитории или при появлении новых рекламных возможностей. Обычно редакции обновляют медиакит раз в год. 

 

 ОПРЕДЕЛИТЕСЬ, ЗАЧЕМ ОН ВАМ НУЖЕН

Впрочем, ответ простой: примерно затем же, зачем и эффектный костюм или декольте поглубже на важных переговорах, — произвести первое впечатление. Вы можете быть сколь угодно эрудированным, умным и подкованным в ведении бизнеса, но пока вы не заговорите, никто об этом не узнает. Зато все заметят ваш костюм.

Так же и с медиакитом. Чем он красивее и понятнее, тем лучше.

Но, как и в жизни, в красивой упаковке должно быть соответствующее содержание. Если ваш сайт посещают полтора землекопа, а из рекламного инвентаря у вас лишь набившие оскомину баннеры, никакой дизайн вас не спасет. 

 

ЗАПОМНИТЕ ТРИ «НЕ»

Вот главные заповеди, которые помогут вам не испортить заветный документ:

1.   НЕ ПРИУКРАШИВАЙТЕ. Если ваш сайт посещает 800 тыс. уникальных пользователей в месяц, не надо их искусственно доводить до миллиона ради красивой цифры. То же самое касается и всех остальных цифр в медиаките. Рекламодатель будет иметь полное право (и скорее всего им воспользуется) запросить данные из Google Analytics, «Яндекс.Метрики», статистики Facebook или проверить их самостоятельно в общедоступных счетчиках.

2.   НЕ ИГРАЙТЕ СО СЛОГОМ. Лаконичность и простота — друзья восприятия. У читающего / смотрящего / слушающего должна сложиться четкая картина эффективности вашего медиа за предельно короткое время. С большой вероятностью у человека нет ни времени, ни терпения листать пятидесятистраничную презентацию. Кстати, в большинстве случаев лучше не говорить, а показывать. Например, когда речь идет о рекламных форматах.

3.   НЕ ДЕЛАЙТЕ ВСЕ В ОДИНОЧКУ. Привлеките арт-директора, бренд-менеджера и дизайнера (при наличии оных). Медиакит — это не просто набор цифр и букв, а лицо вашей компании. Важно раскрыть в нем вашу миссию и показать уникальность. А еще медиакит обязательно должен быть выполнен в корпоративном стиле компании. Забудьте о двенадцати разных шрифтах и пестрой радуге цветов.

 

К слову, о заповедях и их нарушениях. Андрей Сикорский, директор по маркетингу РБК, считает, что все ошибки при создании медиакита можно свести к семи смертным грехам:

1.   Гордыня — много самолюбования, мало информации для потенциального потребителя медиакита;

2.   Чревоугодие — заигрывание с оформлением, слишком «тяжелые» презентации, переизбыток информации и слайдов;

3.   Похоть (от «по хотению») — отсутствие логики, структуры презентации; недостаток связей между разными блоками; бездумное («по желанию») выстраивание «истории»;

4.   Корыстолюбие (алчность) — обилие «продающих» посылов и образов;

5.   Гнев — агрессия по отношению к конкурентам, рынку, клиентам;

6.   Зависть — увлечение сравнением с конкурентами, в том числе там, где не нужно; неуместное соперничество;

7.   Леность — материалы плохо структурированы, медиакит надо «расшифровывать». 

 

НАПОЛНИТЕ ЕГО ПРИМЕРАМИ ИЗ ПРАКТИКИ

Помните, что потенциальный рекламодатель — существо нервное и мятущееся, поэтому важно дать ему желаемое, и побыстрее. Чаще всего рекламодателю интересно получить ответы на следующие вопросы:

•   Вы кто такие (описание, философия, позиционирование бренда)?

•    Кто ваша аудитория (пол, возраст, социальный статус)?

•   Насколько аудитория активна (любые цифры, связанные с охватом и влиянием бренда)?

•   Почему я должен выбрать вас (информация и факты, отделяющие ваш бренд от конкурентов)?

•   И каким образом вы мне поможете (форматы рекламы)? 

 

ВЫБЕРИТЕ ФОРМАТ ПОДАЧИ

Конечно, тут все зависит только от вашей фантазии и возможностей. Вы можете сделать презентацию с красивыми анимациями, записать видеоролик или вовсе создать чатбота, который будет рассказывать о вашем бренде. Но большинство рекламодателей будут искать на вашем сайте банальный PDF-файл. 

 

РЕШИТЕ, КТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Если в штате вашей компании есть дизайнер, лучше всего обратиться к нему. Тогда медиакит получится наверняка уникальным и в корпоративном стиле.

Но если вдруг дизайнера нет, можно обратиться к общедоступным сервисам в интернете. Например, медиакит можно сверстать на Тильде или использовать сайт Canva, который предлагает множество макетов, в том числе бесплатных. В качестве альтернатив обратите внимание на Adobe Spark и Xtensio. 

 

ПОСМОТРИТЕ, КАК ЭТО ДЕЛАЮТ ДРУГИЕ

Вот как оформляют свои медиакиты крупные медиа в России и за рубежом:

 

«МЕДУЗА»

Медиакит сделан в формате презентации, но размещен как лендинг. То есть вы заходите и видите нумерованные слайды во всю страницу с прокруткой вниз. 

Кстати, медиакит «Медузы» — это тот исключительный случай, когда 32 страницы не кажутся ужасающим лонгридом. На каждой странице присутствует, как правило, всего одна фраза и иллюстрация к ней. Предельно просто и, главное, — красиво. При этом медиакит выполнен в корпоративном стиле издания — начиная с цветов и заканчивая языком и общей простотой. Важно, что прайс-лист не включен в общий медиакит, а находится на отдельной странице. При этом цены указаны для каждого формата рекламы. Более того, раздел «Реклама» на сайте содержит не только медиакит или прайс-лист, но и подробную информацию о том, что такое партнерские материалы на «Медузе», как они создаются и какие существуют ограничения. Сделаны они в виде карточек — в традиционном формате издания. Словом, все, что остается сделать рекламодателю, — это связаться с редакцией. И вряд ли у него останутся «общие» вопросы.

 

«ВЕДОМОСТИ»

Целевая аудитория издания — состоятельные люди (преимущественно мужчины) в возрасте 35-54 лет, занимающие руководящие позиции. Порядка 80 % из них — это «люди, которые имеют полный достаток и не ограничены в средствах». Пожалуй, это главное конкурентное преимущество «Ведомостей», которое четко отображается в медиаките. Это видно не только из приведенных цифр, но и из оформления: документ выполнен в строгих тонах, без излишеств, с красивым и «дорогим» визуальным рядом.

 

Еще одна особенность этого медиакита — размещение рекламы в печатной версии издания. К слову, цены на рекламу соответствуют уровню аудитории. Например, самая дорогостоящая реклама, согласно медиакиту, — это «суперобложка», или глянцевая обложка специальных выпусков. Стоит она 3 200 000 рублей. Без учета НДС.

 

WALL STREET JOURNAL

Реклама в одном из старейших и крупнейших бизнес-изданий Америки — дело тонкое.

Во-первых, в «подвале» сайта вы найдете рекламный раздел, который предлагает сразу несколько категорий: реклама (там же находится медиакит), коммерческая реклама недвижимости, размещение классифицированной по темам рекламы, продажа бизнеса, продажа дома и объявления о работе. 

Во-вторых, сам медиакит издания далек от понятия «простота» или «лаконичность». Вначале вы переходите на главную страницу и видите одностраничный лендинг со сменяющимися картинками. Поверх всех слайдов начертан единый слоган — «Влиятельная платформа — влиятельные пользователи». Чуть ниже отображаются краткие данные из базы фактов: среднее время чтения газеты — 83 минуты, 8 из 10 читателей предпринимают какое-либо действие после прочтения рекламы и т. д.

В КРАСИВОЙ УПАКОВКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ. ЕСЛИ ВАШ САЙТ ПОСЕЩАЮТ ПОЛТОРА ЗЕМЛЕКОПА, А ИЗ РЕКЛАМНОГО ИНВЕНТАРЯ У ВАС ЛИШЬ НАБИВШИЕ ОСКОМИНУ БАННЕРЫ, НИКАКОЙ ДИЗАЙН ВАС НЕ СПАСЕТ

VOGUE

Удивительно, но еще одно крупное зарубежное медиа, которое совершенно не заморочилось дизайном и подачей, — это глянцевый американский журнал Vogue.

Медиакит издания представлен в формате PDF и содержит лишь сухие данные — миссия, цифры, контакты.

В каком бы стиле и формате вы ни решили сделать свой медиакит, помните, что он производит первое впечатление и многие рекламодатели будут принимать решение о сотрудничестве с вами именно исходя из медиакита. 

Иллюстрация: shutterstock.com
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от
11 декабря 2018

Дек 11, 2018

Интервью, Реклама и PR

7 простых шагов к эффективному медиакиту
Первое впечатление нельзя произвести дважды 

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