7 простых шагов к эффективному медиакиту

РАЗБЕРИТЕСЬ В НАЗНАЧЕНИИ

Медиакит — это набор важных сведений о проекте / издании / компании, который обычно размещается в разделе «Реклама» и помогает рекламодателю принять решение о сотрудничестве.

Вы наверняка также видели названия «пресс-кит» и «ньюс-кит». Это не одно и то же. Если медиакит — документ о СМИ, то пресс-кит и ньюс-кит — для СМИ. Пресс-кит обычно используется для журналистов и подготавливается чаще всего под конкретное мероприятие (выставки, пресс-конференции, пресс-туры). С ньюс-китом история почти та же, только официальности больше: он может содержать биографические справки на лиц, сопроводительное письмо, брошюры, листовки.

Медиакит рассказывает об издании в целом и обновляется лишь в случае серьезных изменений в аудитории или при появлении новых рекламных возможностей. Обычно редакции обновляют медиакит раз в год.