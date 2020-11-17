Медиаклассы «журналистов будущего» откроются для школьников Москвы

Специальные медиаклассы, на которых будут готовить «журналистов будущего», откроются в 2021 году в московских школах, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В следующем году мы планируем открыть в школах новое направление предпрофессионального образования — медиаклассы. В них будут готовить журналистов будущего — специалистов, обладающих компетенциями для создания уникального высококачественного мультимедийного контента. Осваивать азы профессии ребята будут в самых современных школьных медиастудиях.

Она также отметила, что предпрофессиональное образование становится все более востребованным среди московских школьников, оно дает им возможность получить базовые навыки, которые пригодятся на дальнейших ступенях образования.

Добавляется, что цель проекта — сформировать у школьников навыки для работы и жизни в современном высокотехнологичном мире.

Согласно сообщению, на новом направлении предпрофессионального образования учеников научат создавать уникальный мультимедийный контент в современных школьных медиастудиях. Благодаря такой подготовке ребята смогут сделать осознанный выбор профессии в сфере медиаиндустрии и массовых коммуникаций.

«Проект «Медиакласс в московской школе» включает шесть направлений: медиажурналистику, PR и связи с общественностью, тележурналистику, радиожурналистику, фотожурналистику и медиакоммуникации в социальных сетях», - уточняется в сообщении.

Проект «Медиакласс в московской школе» стартует в 2021 году в каждом округе столицы. Партнерами проекта станут ведущие столичные вузы. Для повышения культуры речи и навыков публичного выступления учащихся планируется участие театральных вузов столицы.