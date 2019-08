Медиакомпании CBS и Viacom договорились о слиянии

Американские медиакомпании CBS Corp и Viacom Inc договорились о слиянии в форме обмена акциями, что приведет к созданию компании с годовой выручкой более $28 млрд. Об этом сообщается в объединенном пресс-релизе CBS и Viacom:

Объединенная компания — ViacomCBS Inc. — станет ведущей глобальной многоплатформенной компанией, выпускающей премиальный контент, с активами, возможностями и масштабом, которые позволят ей стать одним из самых важных производителей и поставщиков контента в мире.

Сделка приведет к воссоединению активов медиамагната Самнера Редстоуна, разделившего CBS и Viacom в 2006 году. В результате в одной компании будут объединены такие широко известные медиаактивы, как кабельные каналы MTV и Nickelodeon, принадлежащие Viacom, а также студия Paramount и вещательная сеть CBS.

Компании рассчитывают, что ViacomCBS сможет составить конкуренцию таким гигантам развлекательной индустрии США, как Walt Disney Co., Comcast Corp., AT&T Inc. и Netflix Inc.

Дочь Редстоуна, Шари Редстоун, являющаяся зампредседателя советов директоров как CBS, так и Viacom, возглавит совет директоров объединенной компании. Главным исполнительным директором ViacomCBS станет Боб Бэкиш, нынешний CEO Viacom.

CBS получит шесть из 13 мест в совете директоров объединенной компании, Viacom - четыре. Также в совет директоров войдет Бэкиш, и еще два места займут представители компании National Amusements.

Сделка требует одобрения регуляторов и, как ожидается, будет закрыта до конца 2019 года.