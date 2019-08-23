Медиаконференция «Состояние и проблемы рынка прессы России и перспективы на 2020 год» пройдет 13-18 октября в Тунисе

Продолжается подготовка к медиаконференции СППИ ГИПП «Состояние и проблемы рынка прессы России и перспективы на 2020 год», которая будет проходить с 13 по 18 октября в Тунисе на о. Джерба.

Подготовлена форма официальной заявки на участие в мероприятии (скачать по ссылке). В ней предусмотрены различные условия пребывания в отеле, оплаты оргсбора и конференц-пакета.

Желающие принять участие в работе конференции должны направить заполненную заявку в СППИ ГИПП по адресу project@gipp.ru.

Главная тема конференции — поиск путей выхода из общей кризисной ситуации в отрасли.

Участники конференции рассмотрят различные аспекты кризиса печатной медиаотрасли и выработают рекомендации по преодолению кризисных явлений в издательском, дистрибьюторском деле, полиграфии.

Планируется рассмотреть различные аспекты поддержки и развития распространения прессы по подписке и в розницу, состояние киосковых продаж и реализации печатной продукции в ритейле. Особое внимание будет уделено применению цифровых технологий на рынке прессы.

К участию приглашаются руководители и топ-менеджеры издательских домов, дистрибуторских и логистических компаний, розничных сетей.

Справки по тел. +7 (495) 662-6629.

Источник: Пресс-служба СППИ ГИПП