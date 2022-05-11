Медиаурок: комментируем новости креативно

Когда-то редакции получали мешками письма от своих читателей. В 1962 году публицист, учитель Симон Соловейчик основал в «Комсомольской правде» рубрику «Алый парус», для которой выделялась отдельная полоса в газете. Там публиковались письма старшеклассников:

«Нашему ансамблю запретили выступать на школьных вечерах. Говорят, не музыка, а один шум...» (группа девятиклассников. Воронежская область).

«Я уже три года играю на гитаре, сейчас хочу организовать ансамбль. Но мы подумали с ребятами и поняли: КАК играть и ЧТО играть, мы не знаем, а учиться не у кого...» (Саша Семин, 15 лет. Ленинград).

Сегодня в СМИ тинейджеры письма пишут редко, но обратная связь читателей с журналистами не прерывается. В ней по-прежнему заинтересованы и те, кто пишет, и те, кто читает. Интернет и социальные сети позволили сделать этот контакт по-настоящему креативным. Это произошло тогда, когда журналисты стали выкладывать контент в социальные сети, активизировав пользователей. И пользователи почувствовали себя полноценными участниками массовой коммуникации и начали с большим энтузиазмом комментировать новости.

Немного истории

В качестве примера рассмотрим «РИА Новости» в социальной сети ВКонтакте. Первый пост в официальном паблике был опубликован 19 августа 2010 года. А уже на следующий день вышел пост «Внимание! Группа РИА Новости подключила режим «микроблога» — теперь Вы можете комментировать все сообщения, которые появляются на стене. Ждем Ваших отзывов и комментариев!». Но посты с комментариями в официальном паблике «РИА Новости» появились только с 1 апреля 2019 г.

У МИА «России сегодня» есть политика в отношении комментариев в социальных сетях. Во ВКонтакте это описано подробно в «Правилах общения в сообществе», которые были опубликованы еще в 2013 году. Правила содержат перечисление 17 нарушений, из-за которых сообщение может быть удалено. При удалении комментария администраторами остается запись: «Комментарий удален пользователем или руководителем страницы». При систематическом нарушении правил общения в группе пользователю может быть навсегда заблокирован доступ к паблику. Например, в социальной сети Facebook*: «Мы всегда за общение, но только по теме и без оскорблений, любой оффтоп можем без предупреждения удалить». Быстрее всех освоили формат креативного комментирования пользователи социальной сети ВКонтакте. Стоит отметить, что функционал комментариев в социальной сети ВКонтакте предполагает возможность вставки видео в комментарий простым вводом ссылки на видео с ресурсов YouTube, Rutube, Vimeo и других схожих сервисов и видеохостингов.

В поиске остроумных решений с набором готовых форм

Креативность долгое время приравнивалась к творчеству и с ним отождествлялась. Сегодня креативность рассматривается не столько в аспекте создания каких-либо идей, сколько в плане соединения, комбинации «готовых элементов». Это как в искусстве говорят о композиции, комбинации, монтаже, синтаксисе, в рамках которых, собственно, совершаются определенные действия с готовым набором элементов.

На первый взгляд, для создания креативного комментария особенной креативности не надо, все необходимое есть в наборе текста на клавиатуре. Но это не так, потому что креативный комментарий — это не действия, повторяемые во время отправки смс-сообщений и в различных мессенджерах. Это отклик пользователя, который содержит в себе графически-изобразительные элементы наряду с текстовыми, который всегда вызывает эмоции и дополняет новость.

Для этого в свой текст можно встроить смайлы, различные изображения, видео, стикеры, гиперссылки, аудио, гифы. Использование встроенных смайликов позволяет быстро отобразить эмоцию комментатора, добавить сообщению экспрессивности. Но их повсеместная распространенность, облегченность постановки, не дает в полной мере считать этот элемент креативом. Главной формой креативности в комментариях все-таки являются изображения: репортажные фото, мемы, открытки, принтскрины, инфографика. А также видео: короткие «крылатые» фразы или легко узнаваемые и считываемые фрагменты фильмов, программ, которые принято называть видеомемами; длинные видео — фрагменты программ, клипы, обзоры по каким-либо вопросам, длительностью не менее 5 минут; репортажные видео (чаще всего видео очевидцев, распространяемые через социальные сети).