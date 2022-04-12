Медиаурок: из истории подкастинга

Сегодня мы анонсируем новую рубрику «Медиаурок». Она адресована начинающим журналистам, блогерам, подкастерам. Мы планируем знакомить юных читателей ЖУРНАЛИСТА с новыми медиажанрами, основами медиаэтики, психологии и истории журналистики. А начнем мы наш разговор с экскурса в один из самых популярных форматов медиа — подкастинг.

Отвечайте вместе с нами на наши вопросы, проверяя свою эрудицию.

Кто придумал слова «подкаст» и «подкастинг»?

Несмотря на то что слова эти вошли в наш лексикон совсем недавно, о том, когда и кто их впервые произнес, существуют разные версии. Согласно одной версии произнес слово «подкастинг» впервые Бен Хаммерсли в газете The Guardian в феврале 2004 года. Существует и другое мнение: что термин «подкастинг» в том же 2004 году был придуман Адамом Карри, бывшим ведущим канала MTV, и получил широкое применение благодаря программисту американской компании UserLand Software Дэйву Винеру. Именно он внедрил в жизнь технологии RSS, (Really Simple Syndication), позволившие подкастингу распространиться в интернете. С тех пор пользователи стали получать возможность не заходя на сайт отслеживать обновления контента, который доставлялся по подписке с помощью специализированных сервисов — RSS-агрегаторов.

У технологии подкастинга есть своя история развития, которая связана с веб-сайтом второго поколения. Впервые о нем сказал Тим О’Рейли в статье «Что такое Web 2.0?», написанной в 2005 году. По мнению исследователя, сервисы Web 2.0 — это блоги, Википедия, социальные сети, которые создаются не профессионалами и ориентированы на классификацию контента не силами персонала сайтов (так называемый «подход сверху»), а простыми пользователями интернета. Это способствует децентрализации и большей социальной активности, общению и сотрудничеству.

Где впервые появился подкастинг?

Родиной подкастинга являются США, именно там впервые заговорили о звуковой революции. С названием «Звуковая революция» вышла в 2004 году статья Бена Хамерси, журналиста The Guardian. В ней он размышлял о будущем медиа и задавался вопросом: как назвать любительское радио: аудиоблогингом, подкастингом, партизаномедиа? Он писал: «…В свете ретроспективного обзора все это кажется совершенно очевидным. MP3-плееры, такие как iPod от Apple, во многих карманах, программное обеспечение для производства звука, дешевое или бесплатное, и веб-журнал, основанный на определенной части интернета; все ингредиенты есть для нового бума в любительском радио».

«…Объединив интимность голоса, интерактивность веб-журнала и удобство и мобильность загрузки MP3, работа Lydon, кажется, берет лучшее из всех миров. Способность транслировать и говорить в интернете очень привлекательна для журналистов». «Это подход к другому радио. Я чувствую, что традиционные СМИ в Америке застряли. Давайте подумаем о новом виде медиа».

За продвижением подкастов в первые месяцы 2004 года активно наблюдал колумнист Док Сирлс. Им была зафиксирована следующая динамика: сентябрь 2004 Google по запросу podcasts выдал 24 результата. 28 сентября — 526. 1 октября — 2750 результатов. Сегодня по запросу podcasts поисковая система выдает более 115 млн ссылок.

Как подкастиг связан со Стивом Джобсом?

Стивен Пол (Стив) Джобс — американский предприниматель, получивший широкое признание в качестве пионера эры IT-технологий. Один из основателей, председатель совета директоров и CEO корпорации Apple и CEO киностудии Pixar. Развитию подкастов способствовал интернет-планшет, выпускаемый корпорацией Apple. Первая версия планшета была представлена на презентации в Сан-Франциско Стивом Джобсом 27 января 2010 года. Старт продаж планшета прошел в Нью-Йорке на Пятой авеню 3 апреля 2010 года. В России официальные продажи устройства начались 9 ноября 2010 года.

Многие исследователи отмечают, что подкасты существовали еще до появления айтюнса. Радиожурналист Александр Плющев, который одним из первых российских журналистов заговорил об особенностях «нового радио», говоря о подкастах, сказал: «Айтюнс — это система, которая позволила подкастам распространиться, что дало надежду на их жизнь. Но тогда, когда Стив Джобс изобрел айтюнс и айфон, был очень плохой интернет, совершенно неразвитый по сравнению с нынешним. Поэтому большие объемы данных передавались с большим трудом и не могли прокачиваться так свободно, как сейчас. Сегодня можно скачивать информацию в любом количестве и не думать об этом, потому что трафик практически бесконечный и не нужно за него платить ни одного лишнего рубля. Раньше одна песня качалась 40 минут, вот тогда подкасты и запустились и скачивались чаще всего ночью. Человек ставил на ночь свой айпод, и туда закачивались подкасты в течение 6-8 часов. А утром он их слушал. Сейчас такое бессмысленно делать, так как можно сразу посмотреть и почитать то, что есть. Создание подкастов было во многом обязано Стиву Джобсу».

В чем отличие подкастов от других форм аудио?

Оксфордский словарь по журналистике (Oxford bictionary of Journalism) дает следующее определение: «Подкастинг — цифровая аудиозапись, которая может быть загружена пользователем, который затем может ее прослушать на компьютере или мобильном устройстве, на свое усмотрение. Подкасты могут содержать радиопрограммы (полностью или их отредактированные основные моменты), а также используются газетами и журналами, чтобы добавить мультимедийную составляющую к своему бренду (даже если некоторые из них в основном представляют собой просто группу журналистов, общающихся друг с другом).

Подкастинг как способ распространения контента в интернете обладает двумя важными свойствами:

• возможностью подписаться на подкаст благодаря автоматической доставке аудио- и видеоконтента при помощи RSS-канала;

• возможностью перенесения файлов.

В 2005 году «подкаст» был назван словом года по версии редакции Оксфордского словаря английского языка, что не только говорит о большой популярности нового термина, но и отражает появление возможности любому человеку самостоятельно создавать и публиковать подкаст.

Кто такой подкастер?

Автора подкаста называют подкастером. Он выступает как создатель контента, редактор и звукорежиссер одновременно и один делает то, что на радиостанциях традиционно создает большой штат профессионалов.

Для работы над подкастом специального образования не требуется, главное — уметь интересно рассказать о чем-то, делиться мыслями, которые могут заинтересовать слушателей.

Много среди подкастеров тех, кто начинал свою профессиональную деятельность на радио. Их решение заняться подкастами было определено тем, что информация и музыка все больше сегодня уходят из традиционных СМИ в интернет. Созданием подкастов начинают заниматься те профессиональные радиоведущие, которые раньше работали на эфирных радиостанциях, но в силу программной политики своего СМИ не могли сказать в эфире то, что хотели бы.

Так, Энтони Понс бросил работу ведущего утренней программы на NBC в Чикаго и пошел работать водителем в систему такси Lyft (местный аналог Uber). Как потом выяснилось, основной целью его новой работы было сделать подкаст из «разговоров с таксистом». Всем своим пассажирам он задает каверзные вопросы, например: «Верите ли вы в знаки? Отчего у вас бывает бессонница?» Ответы пассажира с его позволения становятся основой для подкаста. Как правило, Энтони Понс затрагивает общественно-политические темы, которые чаще всего люди обсуждают в такси. Работа не просто доставляет журналисту удовольствие, она приносит ему прибыль.

Андрей Мирошниченко рассказал об этом увлекательную историю. «Подкаст называется Backseat Rider. С осени 2016 Энтони сделал около 500 рейсов как водитель Lyft и примерно 80–90% его пассажиров были не против поболтать для подкаста. За это время подкаст загрузили уже полтора миллиона раз, по 30 тысяч прослушиваний в среднем на один эпизод. Другие водители на форуме Lyft ворчат, что этот водитель — не настоящий, что четырьмя рейсами в день много не заработаешь и посмотрим еще, как он запоет, «откатав комплект тормозов и шин». Сам Понс говорит, что нашел работу своей мечты. Подкаст уже приносит прибыль».

Кто был первым российским подкастером?

В России у истоков развития подкастинга стоял советский и российский радио- и телеведущий Василий Стрельников, который в 2004 году запустил Russian Podcasting и собственный подкаст The Big Podcast. Свой подкаст он начинал с дружеского обращения. «Если ты интересный человек — у тебя будет интересный подкаст, если ты — хороший актер, то у тебя будет веселый подкаст. Здравый смысл, умение интересно рассказывать и харизма — вот три важные вещи».

По мнению Стрельникова, «подкастинг начинается с желания поделиться чем-то интересным и с желания раскрыть какие-то внутренние преграды, препятствия. А также с желания послушать что-то интересное. Еще, наверное, с желания живого общения, которого не хватает людям».

Василий Стрельников запустил сайт для публикации подкастов Rpod в 2005 году. Сайт проработал 10 лет. Кроме того, он создал еще один подкаст — The Big Podcast. У истоков российского подкастинга стоял также Максим Спиридонов. В 2008 году он запустил PadFM, который позиционировал себя как аудиожурнал. Спиридонов привлекал к работе независимых журналистов, помогал им с монтажом. Вот строки из обращения авторов PadFM:

«Первые шаги на пути к развитию качественного разговорного аудиоконтента сделаны. Мы призываем всех: слушателей, подкастеров, экспертов, представителей радиоиндустрии вместе участвовать в формировании новой культуры производства и распространения русскоязычных аудиопрограмм. Давайте вместе поднимать подкастинг в Рунете на качественно новый уровень»!

Подкастинг в России появился практически тогда же, когда и в Америке, и сразу же, как и на западе, стал развиваться в нескольких направлениях:

• подкасты-терминалы — сайты, которые поддерживал хостинг звуковых файлов;

• официальные подкасты эфирного радио, телевизионных каналов, интернет-СМИ, газет, журналов, крупных компаний. На сайтах многих радиостанций появились архивы образовательных подкастов и тематических программ, например, «Время джаза», «Футурошока», где обсуждались культурные феномены настоящего и будущего с точки зрения экономики и промышленного производства, и др. Подкасты на радиостанции «Маяк» были посвящены истории, кулинарии, спорту. Частым гостем «Маяка» был Евгений Стаховский и его подкаст по истории философии. Подкаст «Наука в фокусе» на радиостанции «Эхо Москвы», гостями которого являлись химики и физики, биологи и астрономы, робототехники и геологи, рассказывал об актуальных проблемах естественных наук;

• подкасты-аудиоблогинги, которые создавали пользователи блогов и социальных сетей. Они, вместо того чтобы писать тексты на интересующие их темы, делали аудиозапись той же тематики.

Еще несколько лет назад о подкастах говорили как о чем-то невостребованном, объясняя это тем, что Россия — литературно-центристская страна, ее основой было печатное слово, в то время как в западном мире всегда доминировало звучащее слово и музыка. Вероятно, это обстоятельство во многом определило то, что подкасты, основанные на звучащей речи, слабо развивались в России. Об этом говорили сами подкастеры.

Василий Стрельников: «Почему в России подкасты не прижились? Наверное, потому, что русский человек сверхскромный. Дело в том, что в России нет развлекательных, вещательных традиций. Русские люди привыкли писать. Русскому потенциальному подкастеру очень сложно сесть перед микрофоном и что-то такое по-человечески записать и потом выложить. Все предпочитают свои чувства и настроения выкладывать в блогах и прятаться…».

Сергей Пархоменко: «Отношение к радио у нас немножко другое. Есть страны, где радио играет очень большую роль в общественной жизни и в интеллектуальной жизни. Но, например, В США есть National Public Radio (NPR, Национальное Общественное Радио), которое является важнейшим феноменом американской информационной, интеллектуальной и культурной среды. И огромное количество людей слушают по многу часов в день и относятся к нему с огромным доверием и уважением. Для Франции радио очень важная вещь. Там люди много слушают радио. В России пока спад интереса к радио. Когда-то на каждой кухне стояла радиоточка, и она работала. Люди к этому привыкали на всю жизнь. Потом у нас постепенно радио стало вытеснять телевидение. Но мне кажется, что интерес к звучащему слову вернется по мере того, как жизнь людей станет более интенсивной, как в их жизнь войдут новые средства доставки, в частности интернет, который появляется везде и всюду. Сегодня мы находимся почти в постоянном доступе к интернету».

Сегодня все изменилось, и подкасты, наконец, обрели свою популярность и востребованность в России.