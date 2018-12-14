Словарь, как много в этом…

Словарь-справочник «Медиалингвистика в терминах и понятиях» вышел в издательстве «ФЛИНТА»
Словарь-справочник, подготовленный кафедрой медиалингвистики Института «Высшая школы журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета, представили научной общественности 22 ноября на конференции «Стратегические коммуникации в бизнесе и политике».
• 44 автора из 4 стран (Россия, Республика Беларусь, Польша, Литва)
• 116 словарных статей
• 285 терминов и понятий в Предметном указателе
• 55 источников иллюстративного материала (разные типы медиа)
• 440 страниц
• Тираж 500 экземпляров
Слово горы свернет
Словарь справедливо называют окном в образование. Интересно, что именно образованный, эрудированный, грамотный человек чаще других заглядывает в словари — за уточнением, подтверждением, проверкой, аргументом, а порой опровержением. Словарь как любая четкая система позволяет лучше понять и объяснить, что происходит в той или иной сфере нашего знания. В последнее время наблюдается своего рода мода на словари и справочники, как профессиональные, так и массовые (назовем здесь «народную» «Википедию», многочисленные сенсационно-развлекательные издания): от «Справочника любителя спортивных лотерей» до «Энциклопедии заблуждений». Принципиальное достоинство словаря-справочника «Медиалингвистика в терминах и понятиях» заключается в том, что он подготовлен ведущими специалистами и полифункционален: «цель нашего издания — не только популяризаторская и просветительская, но и исследовательская» (из Предисловия).
Запрос на такую книгу в научном сообществе изучающих медиа очевиден: споры о терминологии на научных конференциях; полемика между практиками и теоретиками, говорящими порой на разных языках; необходимость включать в учебные и методические пособия тезаурус дисциплины — все это получит необходимую практическую опору с помощью нового Словаря.
• Такой словарь издается в России впервые.
• Инициатива «снизу». Это не поручение министерства, не грант, не заказ издательства. Составить словарь предложила своим коллегам доцент кафедры медиалингвистики СПбГУ Тамара Юрьевна Редькина.
• Между вербализацией идеи и ее воплощением прошло полтора года напряженной работы.
«Имена выражают природу вещей»
Слова Павла Флоренского очень точно определяют задачу серьезного словаря. Но что касается современной ситуации в науке о медиа в целом и о журналистике в частности, то тут особенные трудности. Непрекращающиеся дискуссии в научном и педагогическом сообществах вызваны стремительным развитием медиакоммуникации, трансформацией профессии журналиста, конвергенцией на всех уровнях, технологической революцией. Тем ценнее подготовленный кафедрой медиалингвистики СПбГУ словарь-справочник, в котором отражены все эти тенденции и сформулированы зафиксированные в современной теории категории, термины, понятия.
Научный редактор словаря Лилия Рашидовна Дускаева концептуально объединила «под одной обложкой» статьи сорока четырех ученых из четырех стран, занимающихся медиа, благодаря чему, как сказано в Предисловии, удалось «систематизировать представления о медиалингвистических явлениях».
В книге четыре части, разные по объему и структуре — каждый раздел и подраздел имеет предисловие, позволяющее увидеть категории и понятия, включенные в раздел, в общей карте медиалингвистического анализа. Ключевые понятия, раскрываемые в разделе «Онтология медиалингвистики» (редактор раздела Л.Р. Дускаева), закрепили за медиалингвистикой статус науки не только теоретической, но и практической.
Раздел «Языковые ресурсы медиаречи» (его редактор Т.Ю. Редькина) показывает, каков языковой инструментарий, с помощью которого медиадеятель выполняет речевую работу.
Разделы «Медиатекст в журналистике» (ред. А.А. Малышев) и «Медиатекст в прикладных коммуникациях» (ред. Ю.М. Коняева) показывают, каковы важнейшие модели, принципы и правила речевой деятельности в журналистике, рекламе, PR.
Завершает словарь раздел «Гипермедиатекст» (ред. В.В. Васильева): в него вошли понятия, которые характеризуют особенности массовой коммуникации в сетевом пространстве.
Каждая словарная статья включает: обязательное толкование заглавного слова и связанных с ним понятий; краткий экскурс в историю изучения данного явления, определение круга научных проблем, связанных с изучением понятия. Методы и инструментарий анализа показывается на примерах из современных российских медиа. Завершает словарную статью список актуальной литературы, что окажет неоценимую помощь начинающим исследователям.
«Слова — это то единственное, что остается на века»
Согласимся с Эрнестом Хемингуэем и вспомним про «языковой вкус эпохи» В.Г. Костомарова. Словарь-справочник «Медиалингвистика в терминах и понятиях», безусловно, не только актуален, но и нацелен на перспективу: это авторитетный источник, зафиксировавший современное состояние медиакоммуникации и медииндустрии, медиаречи и медиажанров, практики и теории медиа.
Особенно интересным представляется гармоничное сочетание в словаре-справочнике классических традиций и новаторского подхода. Последний проявляется в отражении разных концепций и точек зрения, что обусловлено принципом составления статей и коллективным авторством. Еще одно отличие этого издания — определенная смелость редакторов: терминологическое закрепление вчерашних профессионализмов (арго). Только два примера:
Слоганистика — вид профессиональной речевой деятельности в рекламе, направленной на создание слогана (автор статьи — О.А. Ксензенко, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова).
Фейковые новости — фальшивые новостные сообщения (медиафейки, фейк-ньюс; от англ. fake news), медиамистификация, ложная информация, нередко сенсационного характера, распространяемая в СМИ под видом новостей (автор статьи —А.А. Беловодская, доцент Вильнюсского университета).
Авторы словарных статей особое внимание уделили научной полемике, представив читателю разные точки зрения на тот или иной термин, и список литературы по проблеме. Так, автор статьи о публицистике профессор СПбГУ С.Г. Корконосенко обращает внимание на разную трактовку этого, казалось бы, всем известного понятия:
В словарной литературе допускаются неоправданные сужения понятия. Типичным случаем является соотнесение публицистики только с политической сферой общественной жизни.
А перечень литературы к статьям, подготовленным профессором СПбГУ Л. Р. Дускаевой, о медиадискурсе и медиатексте, подводящим итог той огромной работе, которая проделана медиалингвистическим сообществом для понимания этих феноменов, занимает полторы страницы.
Пожалуй, впервые в одном словаре «встретились»:
• узкоспециальные понятия — «кореференция», «праксиологическая типология речевых медиажанров», «экстралингвистические факторы формирования медиаречи», «идиостиль журналиста», «базисный субъект PR», «архитектоника рекламного текста», и столь популярные сегодня категории — «сторителлинг», «хештег/хэштег», «копирайтинг», «трэвел-журналистика», «репост»;
• знакомые со школьной поры «глагол», «именные части речи», «словообразование», «фразеологизм», «простое предложение» и требующие еще освоения носителем языка «рерайтинг», «нейминг», «медиастилистика», «арт-медиадискурс», «гипертекст», «мультимедийность».
И хрестоматийные, и новые термины не только объясняются, но и иллюстрируются примерами из современных источников: газет и журналов, интернет-изданий и официальных сайтов. Слова из школьной программы приобретают новое звучание и дополнительные смыслы. Один пример:
Словообразовательный способ — комплексная единица словообразовательной системы, совокупность производных слов, объединенных общностью формата <…> Расширение списка способов — суффиксации, префиксации, постфиксации, субстативности, сложения, неморфемного усечения, напр.: междусловного наложения (сплошная компьюТЕРРОРИЗАЦИЯ. Лит. газ.), добавление единиц (самонелюбец, судьборазносный) <…> Продуктивным процессом являются смешанные способы словопроизводства: усечение + сложение (алковалюта), усечение + суффиксация (везуха), сращение + суффиксация (никомуненужность, таксебейник)… (Автор статьи М.И. Конюшкевич, профессор Гродненского госуниверситета).
В аннотации и предисловии указана целевая аудитория: бакалавры, магистры, аспиранты, докторанты, преподаватели. Для них эта прекрасно изданная в солидном издательстве книга, несомненно, полезная и важная, но ее читательский потенциал шире, так как является еще одним убедительным доказательством правоты Рене Декарта, заявившего: «Люди избавились бы от половины своих неприятностей, если бы смогли договориться о значении слов».