Словарь, как много в этом…

«Имена выражают природу вещей»

Слова Павла Флоренского очень точно определяют задачу серьезного словаря. Но что касается современной ситуации в науке о медиа в целом и о журналистике в частности, то тут особенные трудности. Непрекращающиеся дискуссии в научном и педагогическом сообществах вызваны стремительным развитием медиакоммуникации, трансформацией профессии журналиста, конвергенцией на всех уровнях, технологической революцией. Тем ценнее подготовленный кафедрой медиалингвистики СПбГУ словарь-справочник, в котором отражены все эти тенденции и сформулированы зафиксированные в современной теории категории, термины, понятия.

Научный редактор словаря Лилия Рашидовна Дускаева концептуально объединила «под одной обложкой» статьи сорока четырех ученых из четырех стран, занимающихся медиа, благодаря чему, как сказано в Предисловии, удалось «систематизировать представления о медиалингвистических явлениях».

В книге четыре части, разные по объему и структуре — каждый раздел и подраздел имеет предисловие, позволяющее увидеть категории и понятия, включенные в раздел, в общей карте медиалингвистического анализа. Ключевые понятия, раскрываемые в разделе «Онтология медиалингвистики» (редактор раздела Л.Р. Дускаева), закрепили за медиалингвистикой статус науки не только теоретической, но и практической.

Раздел «Языковые ресурсы медиаречи» (его редактор Т.Ю. Редькина) показывает, каков языковой инструментарий, с помощью которого медиадеятель выполняет речевую работу.

Разделы «Медиатекст в журналистике» (ред. А.А. Малышев) и «Медиатекст в прикладных коммуникациях» (ред. Ю.М. Коняева) показывают, каковы важнейшие модели, принципы и правила речевой деятельности в журналистике, рекламе, PR.

Завершает словарь раздел «Гипермедиатекст» (ред. В.В. Васильева): в него вошли понятия, которые характеризуют особенности массовой коммуникации в сетевом пространстве.

Каждая словарная статья включает: обязательное толкование заглавного слова и связанных с ним понятий; краткий экскурс в историю изучения данного явления, определение круга научных проблем, связанных с изучением понятия. Методы и инструментарий анализа показывается на примерах из современных российских медиа. Завершает словарную статью список актуальной литературы, что окажет неоценимую помощь начинающим исследователям.

«Слова — это то единственное, что остается на века»

Согласимся с Эрнестом Хемингуэем и вспомним про «языковой вкус эпохи» В.Г. Костомарова. Словарь-справочник «Медиалингвистика в терминах и понятиях», безусловно, не только актуален, но и нацелен на перспективу: это авторитетный источник, зафиксировавший современное состояние медиакоммуникации и медииндустрии, медиаречи и медиажанров, практики и теории медиа.

Особенно интересным представляется гармоничное сочетание в словаре-справочнике классических традиций и новаторского подхода. Последний проявляется в отражении разных концепций и точек зрения, что обусловлено принципом составления статей и коллективным авторством. Еще одно отличие этого издания — определенная смелость редакторов: терминологическое закрепление вчерашних профессионализмов (арго). Только два примера:

Слоганистика — вид профессиональной речевой деятельности в рекламе, направленной на создание слогана (автор статьи — О.А. Ксензенко, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова). Фейковые новости — фальшивые новостные сообщения (медиафейки, фейк-ньюс; от англ. fake news), медиамистификация, ложная информация, нередко сенсационного характера, распространяемая в СМИ под видом новостей (автор статьи —А.А. Беловодская, доцент Вильнюсского университета).

Авторы словарных статей особое внимание уделили научной полемике, представив читателю разные точки зрения на тот или иной термин, и список литературы по проблеме. Так, автор статьи о публицистике профессор СПбГУ С.Г. Корконосенко обращает внимание на разную трактовку этого, казалось бы, всем известного понятия:

В словарной литературе допускаются неоправданные сужения понятия. Типичным случаем является соотнесение публицистики только с политической сферой общественной жизни.

А перечень литературы к статьям, подготовленным профессором СПбГУ Л. Р. Дускаевой, о медиадискурсе и медиатексте, подводящим итог той огромной работе, которая проделана медиалингвистическим сообществом для понимания этих феноменов, занимает полторы страницы.

Пожалуй, впервые в одном словаре «встретились»:

• узкоспециальные понятия — «кореференция», «праксиологическая типология речевых медиажанров», «экстралингвистические факторы формирования медиаречи», «идиостиль журналиста», «базисный субъект PR», «архитектоника рекламного текста», и столь популярные сегодня категории — «сторителлинг», «хештег/хэштег», «копирайтинг», «трэвел-журналистика», «репост»;

• знакомые со школьной поры «глагол», «именные части речи», «словообразование», «фразеологизм», «простое предложение» и требующие еще освоения носителем языка «рерайтинг», «нейминг», «медиастилистика», «арт-медиадискурс», «гипертекст», «мультимедийность».

И хрестоматийные, и новые термины не только объясняются, но и иллюстрируются примерами из современных источников: газет и журналов, интернет-изданий и официальных сайтов. Слова из школьной программы приобретают новое звучание и дополнительные смыслы. Один пример:

Словообразовательный способ — комплексная единица словообразовательной системы, совокупность производных слов, объединенных общностью формата <…> Расширение списка способов — суффиксации, префиксации, постфиксации, субстативности, сложения, неморфемного усечения, напр.: междусловного наложения (сплошная компьюТЕРРОРИЗАЦИЯ. Лит. газ.), добавление единиц (самонелюбец, судьборазносный) <…> Продуктивным процессом являются смешанные способы словопроизводства: усечение + сложение (алковалюта), усечение + суффиксация (везуха), сращение + суффиксация (никомуненужность, таксебейник)… (Автор статьи М.И. Конюшкевич, профессор Гродненского госуниверситета).

В аннотации и предисловии указана целевая аудитория: бакалавры, магистры, аспиранты, докторанты, преподаватели. Для них эта прекрасно изданная в солидном издательстве книга, несомненно, полезная и важная, но ее читательский потенциал шире, так как является еще одним убедительным доказательством правоты Рене Декарта, заявившего: «Люди избавились бы от половины своих неприятностей, если бы смогли договориться о значении слов».