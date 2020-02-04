Медиалогия: рейтинг самых цитируемых СМИ за 2019 год

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых СМИ за 2019 год.

• По итогам 2019 года среди газет лидируют «Известия». Газета сообщила, что в Минтруде обсуждают эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях. Также Известия сообщали, что авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9-10%. Помимо этого, газета сообщила о почти двукратном росте цен на плацкартные билеты по ряду направлений по информации Общероссийского объединения пассажиров.

Лидер рейтинга по цитируемости в соцмедиа — «Российская газета». В ТОП материалов вошли: «Литовец продал квартиру и восстановил памятники советским солдатам», «Глава ФАС заявил о двукратных переплатах населения за услуги ЖКХ» и «В Грозном пожарные вынесли из горящего приюта 170 кошек и собак».

• Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ среди журналов — Forbes. Журнал составил рейтинг 100 самых богатых госслужащих и парламентариев России. Также Forbes составил рейтинг самых разбогатевших за 10 лет миллиардеров России. Помимо этого, эксперты Forbes оценили состояние Михаила Абызова в $600 млн, в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России он занял 162-е место.

Лидером в 2019 году по цитируемости в соцмедиа стал «Сноб». В ТОП материалов вошли: «Психолог на лоха», «11 российских моряков на судне с девятью тоннами кокаина задержали в Кабо-Верде» и ««Мастера и Маргариту» экранизируют в США. Постановкой займется Баз Лурманн - режиссер «Великого Гэтсби» и «Мулен Руж».

• В 2019 году в рейтинге по цитируемости в СМИ лидирует «РЕН ТВ», в рейтинге по цитируемости в соцмедиа – Телеканал Дождь.

РЕН ТВ раскрыл личность стрелка, устроившего атаку на здание ФСБ в Москве. Также РЕН ТВ сообщил о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Помимо этого, РЕН ТВ опубликовал расшифровку переговоров экстренных служб аэропорта Шереметьево в первые минуты после крушения самолета SSJ-100.

• Самые цитируемые материалы «Дождя»: «В США мужчина ограбил банк и разбросал деньги на улице со словами «Счастливого рождества», «Россия составила для Венесуэлы план выхода из экономического кризиса» и «В Африке слон убил браконьера, охотившегося на носорогов».

• Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ среди интернет-ресурсов — Rbc.ru. РБК сообщило, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска». Также РБК сообщило о пожаре на атомной подводной станции «Лошарик». Помимо этого, РБК сообщал об инициативе сенаторов ввести в России платную регистрацию мобильных устройств с выходом в интернет по международному ​​идентификатору мобильного оборудования.

В рейтинге по цитируемости в соцмедиа лидирует Meduza.io. В ТОП материалов вошли: «Прекращено уголовное дело Ивана Голунова», «Роспотребнадзор выявил ухудшение качества грузинского вина» и «В Москве задержан корреспондент «Медузы» Иван Голунов».