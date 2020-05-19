Медиалогия: топ-15 самых цитируемых журналистов за апрель 2020

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за апрель 2020 года.

Лидеры медиарейтинга — Василий Уткин, Владимир Соловьев и Ксения Собчак.

СМИ цитировали следующие высказывания журналистов:

• В СМИ и соцсетях развернулся конфликт между комментатором Василием Уткиным и телеведущим Владимиром Соловьёвым. Высказывание Уткина в эфире телеканала Дождь о том, что государство не предпринимает должных мер по борьбе с коронавирусом, быстро переросло в обмен репликами с Соловьёвым. После перепалки в Twitter Соловьев раскритиковал Уткина на своем YouTube-канале, Василий Уткин ответил и вызвал Владимира Соловьёва на бой «по правилам "Versus-баттла».

• Ксения Собчак подтвердила СМИ, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. Ранее Telegram-каналы и СМИ сообщали, что Ксения Собчак решила стать совладелицей двух компаний по добыче крабов на Дальнем Востоке. Планам Собчак помешал суд, наложивший арест на активы обеих компаний.

• Также Ксения Собчак прокомментировала ситуацию с ведущей шоу «Орел и решка» Региной Тодоренко после ее высказываний о домашнем насилии.