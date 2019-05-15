Медиалогия: топ-15 самых цитируемых журналистов за апрель 2019

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за апрель 2019 года.

Лидеры медиарейтинга — Алексей Венедиктов, Владимир Познер и Василий Уткин.

СМИ процитировали следующие высказывания журналистов:

• Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что журналист и писатель Дмитрий Быков находится в реанимационной палате в больнице в Уфе в тяжелом, но стабильном состоянии, и опроверг сообщения об инсульте.

Также Алексей Венедиктов сообщил, что Дмитрий Быков, проходящий лечение в Москве, запишет двухчасовую программу для радиостанции «Эхо Москвы», находясь в больнице.

• Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда. Владимир Познер добавил, что будущее России зависит от понимания гражданами того, что они живут в ней, что страна «зависит от тебя, от твоего поведения, от твоего выбора». Также Владимир Познер раскритиковал идею о «таинственной русской душе». Он не согласен с идеей Тютчева, утверждавшего, что «умом Россию не понять», однако признал, что каждый народ имеет свой особенный национальный характер.

• Василий Уткин сообщил, что на него было совершено нападение. По словам Уткина, после тренировки его команды неизвестный брызнул ему в лицо хлорацетофеноном, который также называют «черемухой», попав вскользь в левый глаз. Он уточнил, что нападавший снимал все на видео, предположив, что тот делал это для отчетности. Василий Уткин связал произошедшее с его высказываниями в программе «Футбольный клуб» на YouTube.