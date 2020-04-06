Медиалогия: топ-15 самых цитируемых журналистов за февраль 2020

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за февраль 2020 года.

Лидеры медиарейтинга — Ксения Собчак, Дмитрий Губерниев и Юрий Дудь.

СМИ цитировали следующие высказывания журналистов:

• На «Первом канале» вышел первый выпуск новой программы с Ксенией Собчак «Док-ток». Эфир был посвящен сестрам Хачатурян. Как рассказала Собчак, «Док-ток» ― это «новый формат» ток-шоу, где показывают фильмы — реконструкции реальных событий, обсуждение которых далее происходит в студии. Помимо этого, певица Алсу в интервью Ксении Собчак подтвердила, что покупала голоса в пользу своей дочери Микеллы Абрамовой, которая участвовала в конкурсе «Голос. Дети».

• Дмитрий Губерниев сообщил, что итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева. По данным Губерниева, у Логинова изъяты компьютер и телефон. Также Дмитрий Губерниев прокомментировал дисквалификацию биатлониста Евгения Устюгова из-за допинга и лишение России золотой медали эстафеты в Сочи.

• Юрий Дудь опубликовал на своем Youtube-канале документальный фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят», в котором поговорил с ВИЧ-инфицированными. Фильм получил широкий общественный резонанс.