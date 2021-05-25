Медиалогия: топ-15 самых цитируемых журналистов за апрель 2021

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за апрель 2021 года.

Лидеры медиарейтинга — Владимир Познер, Дмитрий Губерниев и Ксения Собчак.

СМИ цитировали следующие высказывания журналистов:

• Журналист Владимир Познер, отмечавший свой день рождения в Тбилиси, что привело к акции протеста со стороны местных жителей, прокомментировал произошедшее. Владимир Познер назвал протесты «шабашем» оппозиции и заверил, что не таит обиды на Грузию. СМИ сообщали, что Владимир Познер признался в любви к Александру Сергеевичу Пушкину и назвал его нерусским писателем. Позже Владимир Познер заявил, что его высказывание о «нерусскости» поэта исказили журналисты. Познер подчеркнул, что в данном случае он говорил не про национальную принадлежность Александра Пушкина, а про характер поэта и его лирику.

• Дмитрий Губерниев прокомментировал интервью президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Также Дмитрий Губерниев поддержал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не разрешать спортсменам преклонять колено и поднимать кулак в знак солидарности с движением Black Lives Matter во время Олимпиады в Токио. Помимо этого, Дмитрий Губерниев высказался о гибели одного из участников «Авачинского марафона» в Петропавловске-Камчатском.

• Ксения Собчак прокомментировала сообщение посольства США в России о прекращении выдачи россиянам американских виз из-за новых ограничений в отношении сотрудников. Также Ксения Собчак взяла интервью у Чулпан Хаматовой. Помимо этого, Ксения Собчак предложила место под памятник бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову, чтобы не устанавливать новый монумент, поменять голову имеющейся скульптуры Петра I на голову Лужкова.