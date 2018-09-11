Медиалогия: топ-15 самых цитируемых журналистов за август 2018

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за август 2018 года.

Лидеры медиарейтинга — Максим Шевченко, Алексей Венедиктов и Андрей Коняхин.

СМИ процитировали следующие высказывания журналистов:

• Максим Шевченко сообщил, что убитого в Центральноафриканской республике журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище. Также Максим Шевченко заявил, что намерен провести собственное расследование убийства российской съемочной группы в ЦАР.

• Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что неизвестные взломали пароль основного Youtube-канала радиостанции и удалили его:

Сегодня в 13:52 неизвестные взломали пароль youtube-канала Эха Москвы и уничтожили его. У нас было 200 тысяч подписчиков. Очень скоро мы вернемся к ним. Не грустите.

Позднее канал был восстановлен.

• Главный редактор ЦУР Андрей Коняхин заявил, что издание прекратило работу после гибели в Центральноафриканской Республике российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Также Андрей Коняхин заявил, что берет на себя всю ответственность за гибель репортеров и в качестве независимого корреспондента будет искать их убийц.