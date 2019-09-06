Медиалогия: топ-15 самых цитируемых журналистов за август 2019

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Медиалогия
Сен 6, 2019

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за август 2019 года.

Лидеры медиарейтинга — Алексей Венедиктов, Владимир Соловьев и Илья Варламов.

СМИ цитировали следующие высказывания журналистов: 

•   Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил об «очень плохом» состоянии здоровья Михаила Горбачева. Также Алексей Венедиктов заявил, что французскому криптографу Пьеррику Годри выплатят 1 млн руб. за то, что он обнаружил в онлайн-системе голосования на грядущих выборах в Мосгордуму уязвимости. Помимо этого, Алексей Венедиктов прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной.

•   Владимир Соловьев прокомментировал заявление украинского бизнесмена Игоря Коломойского о том, что в 2011–2012 годах якобы велись переговоры о его работе на телеканале «1+1».  Также Владимир Соловьев прокомментировал видео Ольги Бузовой о блокаднице. 

•   Илья Варламов составил рейтинг российских городов, где он «был бы не против пожить». Первое место занял Екатеринбург. Также Илья Варламов составил рейтинг лучших аэропортов России. 

Источник: Медиалогия
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