Медиалогия: топ-15 самых цитируемых журналистов за август 2020

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за август 2020 года.

Лидеры медиарейтинга — Владимир Познер, Маргарита Симоньян и Дмитрий Губерниев.

СМИ цитировали следующие высказывания журналистов:

• Владимир Познер заявил, что Александр Лукашенко — советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры. Помимо этого, Владимир Познер назвал отравление оппозиционного политика Алексея Навального «серьезным ударом».

• Маргарита Симоньян потребовала, чтобы власти Белоруссии освободили задержанных российских журналистов. Она обратилась лично к Александру Лукашенко. Маргарита Симоньян заявила, что тот не имеет права так жестко задерживать людей, освещавших выборы честно и беспристрастно. Также Маргарита Симоньян сообщила, что двух стрингеров видеоагентства Ruptly, задержанных в Белоруссии, отпустили.

• Дмитрий Губерниев сообщил, что бывшего футболиста сборной России, футбольного эксперта Романа Широкова, который напал на судью во время любительского матча, отстранили от эфиров на канале «Матч ТВ». Также Дмитрий Губерниев прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о намерении сняться с чемпионата России из-за проблем с судейством.