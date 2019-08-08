Медиалогия: топ-15 самых цитируемых журналистов за июль 2019

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за июль 2019 года.

Лидеры медиарейтинга — Владимир Соловьев, Алексей Венедиктов и Ольга Скабеева.

СМИ процитировали следующие высказывания журналистов:

• Владимир Соловьев прокомментировал расследование Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии. Соловьев пояснил, что этот статус не дает ему права на гражданство и на работу. Помимо этого, Владимир Соловьев в своем телеграм-канале прокомментировал высказывания грузинского телеведущего канала «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес Владимира Путина. Также Владимир Соловьев прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать в России.

• Комментируя предстоящие выборы в Мосгордуму, Алексей Венедиктов заявил, что всем самовыдвиженцам в Мосгордуму по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею «Пауку» Троицкому, Сергею Митрохину и Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. Также Алексей Венедиктов сообщил, что передал президенту Украины Владимиру Зеленскому личное письмо от матери Кирилла Вышинского.

• Ольга Скабеева сообщила, что посетила колонию, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Она пообщалась со спортсменами и сделала несколько фотографий с ними. Также Ольга Скабеева прокомментировала попадание Андрея Малахова в базу данных украинского сайта «Миротворец».