Медиалогия: топ-15 самых цитируемых журналистов за июль 2020

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за июль 2020 года.

Лидеры медиарейтинга — Ксения Собчак, Владимир Соловьев и Дмитрий Губерниев.

СМИ цитировали следующие высказывания журналистов:

• Ксения Собчак выпустила на своем Youtube-канале документальный фильм «Монастырь особого назначения» про схиигумена Сергия и Среднеуральский женский монастырь. Также Ксения Собчак сообщила о том, что подала заявление о нападении на ее съемочную группу во время съемок сюжета в Среднеуральском монастыре и потребовала возбудить уголовное дело. Помимо этого, Ксения Собчак прокомментировала свое задержание у здания ФСБ на Лубянской площади во время пикетов в поддержку Ивана Сафронова.

• Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке. Также Владимир Соловьев в эфире «Соловьев LIVE» озвучил результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова найдены следы ДНК актера.

• Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Владимира Драчева с поста президента Союза биатлонистов России и высказался об избрании Виктора Майгурова главой СБР. Также Дмитрий Губерниев прокомментировал интервью бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о допинге в России.