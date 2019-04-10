Медиалогия: топ-15 самых цитируемых журналистов за март 2019

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за март 2019 года.

Лидеры медиарейтинга — Алексей Венедиктов, Андрей Малахов и Владимир Познер.

СМИ процитировали следующие высказывания журналистов:

• Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров «Эха Москвы» утвердил его кандидатуру на посту главного редактора радиостанции. Также Алексей Венедиктов сообщил, что тело сооснователя НТВ Игоря Малашенко доставят из Испании в столицу 16 марта, похороны пройдут 18 марта. Помимо этого, Алексей Венедиктов сообщил, что обратился в Верховный суд с жалобой на штраф, который радио «Эхо Москвы» почило за размещение на своем сайте гиперссылки на материал, содержащий нецензурную лексику.

• СМИ сообщали, что в Москву с загадочного перевала Дятлова вернулись участники совместной экспедиции «Прямого эфира», «Комсомольской правды» и следователей прокуратуры. Телеведущий Андрей Малахов, который через десятки лет после дятловцев прошел от Екатеринбурга до «горы мертвецов», чтобы разобраться, что же произошло с пропавшими там туристами, поделился своими впечатлениями.

• Журналист Владимир Познер поделился своим мнением о позиции женщин в российском обществе, а также поднял вопросы равноправия и празднования Международного женского дня.