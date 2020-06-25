Медиалогия: топ-15 самых цитируемых журналистов за май 2020

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за апрель 2020 года.

Лидеры медиарейтинга — Ксения Собчак, Василий Уткин и Владимир Познер.

СМИ цитировали следующие высказывания журналистов:

• Журналист Ксения Собчак и юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь вечером 10 мая провели видеодебаты. Поводом для дебатов стала программа Фонда борьбы с коррупцией под названием «5 шагов». Во время дебатов Ксения Собчак назвала программу популистской и предложила отменить на год налоги, помочь выплатить зарплаты находящимся в простое компаниям, объявить весомые льготы на кредиты. Также Ксения Собчак взяла интервью у врача и телеведущего Александра Мясникова.

• Василий Уткин прокомментировал высказывание главного тренера грозненского «Ахмата» Игоря Шалимова, который заявил, что во время пандемии у людей есть возможность выбрать другую профессию, но некоторые из них являются дармоедами, желающими ничего не делать и получать деньги. Также Василий Уткин на своём YouTube-канале отказался говорить об игре волгоградского футбольного клуба «Ротор», и назвал Волгоград «городом гопников».

• Владимир Познер сообщил на своем сайте, что после выхода программы Никиты Михалкова «Бесогон», в которой Михалков говорил о Билле Гейтсе и планах по чипированию населения, он написал ему письмо и получил ответ. Позже Владимир Познер опубликовал переписку с режиссером Никитой Михалковым. Также Владимир Познер в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что хотел уйти из жизни, когда у него вторично диагностировали онкологическое заболевание.