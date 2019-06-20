Медиалогия: топ-15 самых цитируемых журналистов за май 2019

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за апрель 2019 года.

Лидеры медиарейтинга — Иван Сафронов, Максим Иванов, Владимир Соловьев и Глеб Черкасов.

СМИ процитировали следующие высказывания журналистов:

• Специальный корреспондент Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов рассказали о своем увольнении из газеты «КоммерсантЪ». Журналисты сообщили, что покидают издание после того, как написали статью о возможной отставке Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации.

• Владимир Соловьев заявил в эфире радиостанции «Вести FM», что готов приехать в Екатеринбург, чтобы выступить перед противниками строительства православного храма на месте сквера. Во время эфира Соловьев отвечал на вопрос слушателя, поинтересовавшегося, почему ведущий выступает за строительство храма. Назвав обратившегося бесом, Соловьев заявил:

А потому что я, иудей, тебя, Максимка, и бесов твоих гоняю, гонял и буду гонять. Понял? И ты, бес мелкий, хотя и боишься даже о себе рассказать — знай: вижу тебя насквозь, еще приеду в Ебург вас, чертей, гонять!.

• Заместитель главного редактора газеты «КоммерсантЪ» Глеб Черкасов сообщил, что уходит из газеты после увольнения Ивана Сафронова и Максима Иванова. Также Черкасов сообщил об уходе из отдела политики еще десяти человек: