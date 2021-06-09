Медиалогия: топ-15 самых цитируемых журналистов за май 2021

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за май 2021 года.

Лидеры медиарейтинга — Ксения Собчак, Владимир Познер и Дмитрий Губерниев.

СМИ цитировали следующие высказывания журналистов:

• Ксения Собчак взяла интервью у вокалистки Little Big Софьи Таюрской, которая подтвердила, что состоит в романтических отношениях с фронтменом группы Ильей Прусикиным. Также Ксения Собчак поддержала певицу Манижу, которая решила подать в суд на журнал Wonderzine. Помимо этого, Ксения Собчак взяла интервью у «королевы ТикТока» Дины Саевой.

• Владимир Познер прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды, который назвал Россию ненормальной страной. Также Владимир Познер рассказал о том, как брал интервью у будущего первого президента России Бориса Ельцина и назвал его «русским красавцем». Помимо этого, в ходе марафона «Новое знание» Владимир Познер заявил, что «серьезная проблема» России в том, что ею управляют люди из СССР, со «старыми мозгами».

• Дмитрий Губерниев прокомментировал новость об уходе бронзовой призерки чемпионата мира Александры Трусовой из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и возвращении спортсменки в группу Этери Тутберидзе. Также Дмитрий Губерниев прокомментировал непопадание российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22. Помимо этого, Дмитрий Губерниев прокомментировал победу россиянки Тамары Тансыккужиной в матче за звание чемпионки мира по стоклеточным шашкам.