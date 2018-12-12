Медиалогия: топ-15 самых цитируемых журналистов за ноябрь 2018

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за ноябрь 2018 года.

Лидеры медиарейтинга — Сергей Брилев, Маргарита Симоньян и Евгения Альбац.

СМИ процитировали следующие высказывания журналистов:

• Ведущий телеканала «Россия 1» Сергей Брилев прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией о наличии у него британского паспорта. Сергей Брилев заявил, что никогда не скрывал наличие у него британского паспорта:

Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям.

По словам Брилева, он никогда это не скрывал и проинформировал о наличии второго гражданства Федеральную миграционную службу. Брилев подчеркнул, что не нарушает никаких законов, поскольку не является госслужащим и не имеет доступа к гостайнам.

• Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян рассказала в своём телеграм-канале, что арест рэпера Хаски отменили после вмешательства чиновников из администрации президента России. Также Маргарита Симоньян сообщила, что съемочная группа французской редакции телеканала Russia Today получила травмы во время освещения манифестации против повышения цен на бензин в Париже. По ее данным, телеоператор получил травму головы, корреспондент — ожоги, в стрингера попал камень.

• Главный редактор The New Times Евгения Альбац сообщила, что за четыре дня изданию удалось собрать сумму, необходимую для оплаты штрафа, наложенного мировым судом за «несвоевременное предоставление сведений в Роскомнадзор». На 16:30 13 ноября журналу удалось собрать 25 млн 443 тыс. 90 руб. за четыре дня. Сумма наложенного судом штрафа составляет 22 млн 250 тыс. руб.