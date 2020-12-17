Медиалогия: топ-15 самых цитируемых журналистов за ноябрь 2020

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за ноябрь 2020 года.

Лидеры медиарейтинга — Дмитрий Губерниев, Владимир Познер и Ксения Собчак.

СМИ цитировали следующие высказывания журналистов:

• Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о положительных результатах тестов на коронавирус в составе сборной России. Дмитрий Губерниев после поражения России от Сербии (0:5) в матче Лиги наций высказался о важности нападающего Артема Дзюбы для сборной. Помимо этого, Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от прямого эфира с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

• Владимир Познер сообщил, что его друг Михаил Жванецкий скончался после продолжительной болезни. Также Владимир Познер заявил, что у Советского Союза, по его мнению, имелись фашистские черты. Помимо этого, Владимир Познер заявил, что ситуация с выборами президента США может обернуться«двоевластием».

• Ксения Собчак прокомментировала теракт в австрийской Вене и нападения во Франции, назвав эти события "немыслимыми". Ксения Собчак взяла интервью у рэпера Басты. Ксения Собчак поддержала футболиста Артема Дзюбу, которого временно лишили места в национальной сборной из-за скандала с интимным видео.

Источник: Медиалогия