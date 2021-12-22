Медиалогия: топ-15 самых цитируемых журналистов за ноябрь 2021

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за ноябрь 2021 года.

Лидеры медиарейтинга — Ксения Собчак, Дмитрий Губерниев и Маргарита Симоньян.

СМИ цитировали следующие высказывания журналистов:

• Ксения Собчак сообщила, что рэпер Оксимирон дал интервью Юрию Дудю. Также Ксения Собчак взяла интервью у рэпера Жигана, у бывшего помощника президента РФ Сергея Ястржембского, у Жанны Шамаловой. Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении сборной России на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

• Дмитрий Губерниев поддержал российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, бросившего перчатку в соперника во время матча НХЛ, и запустил соответствующий флешмоб. Также Дмитрий Губерниев заявил, что считает невысокими шансы сборной России по футболу выйти на Чемпионат мира — 2022 через стыковые матчи.

• Маргарита Симоньян прокомментировала нападение на отца с ребенком в Новой Москве. Позже Маргарита Симоньян ответила на призыв главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова принять меры в отношении СМИ, которые подчеркивают национальность преступников в публикациях и вступила с ним в публичную полемику.