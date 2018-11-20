Медиалогия: топ-15 самых цитируемых журналистов за октябрь 2018

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за октябрь 2018 года.

Лидеры медиарейтинга — Дмитрий Киселев, Алексей Венедиктов и Ольга Скабеева.

СМИ процитировали следующие высказывания журналистов:

• Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» предложил сузить диапазон свободы слова в России. По мнению Киселева, такой свободы слова и самовыражения, какая доступна жителям России, нет нигде в мире. Он призвал общество ввести некие «нравственные запреты», которые бы удержали людей от определенных поступков или высказываний. Также Дмитрий Киселев сообщил, что подал заявление в полицию на автора статьи о реконструкции его дома в Коктебеле Владимира Мазурина. По словам Киселева, все цифры в материале «взяты с потолка».

• Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что был экстренно госпитализирован «с острой болью в почке». «Да, меня вчера срочно госпитализировали. Да, меня вчера немедленно прооперировали в одной из московских больниц», — написал Венедиктов. Он уточнил, что операция прошла успешно, но ближайшую неделю ему придется «понаблюдать мир через интернет и окно больничной палаты». Также Алексей Венедиктов сообщил, что мировой суд оштрафовал журнал The New Times и редактора издания Евгению Альбац на 22 млн рублей за несвоевременное предоставление сведений в Роскомнадзор.

• Ведущая «России 1» Ольга Скабеева в Instagram объяснила появление в эфире телеканала интервью со студенткой Керченского политехнического колледжа, имя которой впоследствии появилось в списках погибших. Выступившая в эфире канала девушка, оказалась студенткой керченского колледжа, но «находилась в шоке» и побоялась назвать свое настоящее имя. В итоге она представилась именем погибшей.