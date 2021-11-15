Медиалогия: топ-15 самых цитируемых журналистов за октябрь 2021

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за октябрь 2021 года.

Лидеры медиарейтинга — Дмитрий Муратов, Ксения Собчак и Владимир Сунгоркин.

СМИ цитировали следующие высказывания журналистов:

• Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира. Он разделил награду с филиппинской журналисткой Марией Рессой. Дмитрий Муратов комментировал это событие. Дмитрий Муратов заявил, что ожидал вручения премии всему изданию, а не только себе.

• Ксения Собчак взяла интервью у рэпера Моргенштерна, в котором он заявил, что не понимает смысла в ежегодном праздновании в России праздника Дня Победы. Помимо этого, Ксения Собчак снялась в шоу Насти Ивлеевой «Королевские кобры». Также Ксения Собчак комментировала аварию в Сочи.

• Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин прокомментировал задержание журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко и назвал сложившуюся ситуацию произволом. Помимо этого, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин заявил, что издание попросит выпустить журналиста Геннадия Можейко из следственной тюрьмы в Жодино под залог.