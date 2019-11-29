Медиалогия: топ-15 самых цитируемых журналистов за сентябрь 2019

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за сентябрь 2019 года.

Лидеры медиарейтинга — Владимир Соловьев, Илья Варламов и Андрей Малахов.

СМИ цитировали следующие высказывания журналистов:

• В эфире радиостанции «Вести FM» произошла перепалка между Владимиром Соловьевым и слушателем из Татарстана. После эфира один из жителей республики обратился в Следственный комитет России и Генпрокуратуру с просьбой завести в отношении ведущего дело по статье 282 Уголовного кодекса. Также Владимир Соловьев прокомментировал дискуссию украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала «Россия 1».

• Илья Варламов составил рейтинг лучших и худших городов России. Худшим Варламов назвал расположенный в Краснодарском крае Адлер (формально входит в состав Сочи). Также Илья Варламов раскритиковал депутата гордумы Екатеринбурга Александра Колесникова за слова о лишних тратах на парки и скверы. По его словам, уральский политик попал в «ловушку бомжа».

• Телеведущий Андрей Малахов в эфире программы «Прямой эфир» извинился перед киргизами за свои высказывания о гибели сына миллиардера Александра Маругова. В выпуске программы от 24 сентября Малахов предположил, что гражданин Киргизии Исламбек Акбаров мог подстроить аварию, в результате которой погиб сын миллиардера. Также СМИ сообщали, что телеканал «Россия 1» снял с показа выпуск ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», где обсуждалось затопление золотого прииска в Красноярском крае. В одном из отрывков, размещенном в соцсетях Малахов рассказал о результатах тестов воды из реки Сейбы, согласно которым концентрация ртути в ней превышала допустимые показатели.