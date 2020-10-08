Медиалогия: топ-15 самых цитируемых журналистов за сентябрь 2020

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за сентябрь 2020 года.

Лидеры медиарейтинга — Владимир Познер, Ксения Собчак и Владимир Соловьев.

СМИ цитировали следующие высказывания журналистов:

• Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по поводу российской вакцины от коронавируса COVID-19, которая получила название «Спутник V». Как отметил Познер, у него нет повода думать, что российские ученые пошли на обман людей, объявив о создании антивируса. Также Владимир Познер заявил, что считает введение санкций против России не осмысленными действиями, а «наказанием» за речь президента страны Владимира Путина в Мюнхене о непринятии однополярного мира.

• Ксения Собчак взяла интервью у Натальи Поклонской для своего YouTube-канала. Также Ксения Собчак вяла интервью у Леры Кудрявцевой. Помимо этого, Ксения Собчак прокомментировала приговор актеру Михаилу Ефремову.

• Владимир Соловьев прокомментировал сообщение берлинской прокуратуры о том, что она получила запрос для оказания юридической помощи и для получения данных о состоянии здоровья Навального с его согласия. Также Владимир Соловьев рассказал о том, что нашел доказательства нахождения актера Михаила Ефремова за рулем автомобиля во время смертельного ДТП.